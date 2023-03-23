Критики в восторге от последнего сезона "Наследников"

Грядущий четвертый сезон сериала "Наследники" (Succession) станет для шоу последним, но завершится он, судя по всему, на высокой ноте.
По данным агрегатора Rotten Tomatoes, критики единодушно дали ему самые высокие оценки и рейтинг "свежести" показывает 100%.
Будет ли у истории семьи, стоящей во главе медиаимперии Waystar Royco спин-офф, пока неизвестно. Напомним, у сериала пять "Золотых глобусов", семь премий "Эмми" и одна награда от Гильдии актеров за лучший состав драматического сериала.
Первая серия четвертого сезона выйдет на HBO Max 26 марта.