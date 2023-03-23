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1 час назад

Критики в восторге от последнего сезона "Наследников"

Российская Газета

Грядущий четвертый сезон сериала "Наследники" (Succession) станет для шоу последним, но завершится он, судя по всему, на высокой ноте.

Критики в восторге от последнего сезона "Наследников"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По данным агрегатора Rotten Tomatoes, критики единодушно дали ему самые высокие оценки и рейтинг "свежести" показывает 100%.

Будет ли у истории семьи, стоящей во главе медиаимперии Waystar Royco спин-офф, пока неизвестно. Напомним, у сериала пять "Золотых глобусов", семь премий "Эмми" и одна награда от Гильдии актеров за лучший состав драматического сериала.

Первая серия четвертого сезона выйдет на HBO Max 26 марта.

Сериалы,Наследники,
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