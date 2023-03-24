4 сериала про выживание, от которых захватывает дух

Если вам не хватает острых ощущений в жизни, попробуйте посмотреть один из этих сериалов – порция адреналина гарантирована.

Фото: Кадр из сериала "Иерихон" Кадр из сериала "Иерихон"

"Рамблер" выбрал несколько многосерийных фильмов про выживание, которые не оставят равнодушным.

"Иерихон", 2006

Кадр из сериала "Иерихон"

После ядерного взрыва небольшой городок Иерихон остается без связи с внешним миром. Теперь жителям города предстоит выяснить, что привело в взрыву и начать жизнь с чистого листа.

"Тупик", 2008

На протяжении двух месяцев участники шоу "Большой брат" проводят в изоляции. За это время вирус зомби охватил всю Великобританию, и теперь героям нужно противостоять чудовищам.

"Игра на выживание", 2020

16 человек приезжают в дикую тайгу, чтобы принять участие в реалити-шоу и побороться за один миллион евро. Победителем окажется тот, кто сможет дойти до конца без связи с цивилизацией и средств к пропитанию. Но наутро после приезда герои обнаруживают, что съемочная команда пропала.

"Последний человек на Земле", 2015

Кадр из сериала "Последний человек на Земле"