4 сериала про выживание, от которых захватывает дух

Если вам не хватает острых ощущений в жизни, попробуйте посмотреть один из этих сериалов – порция адреналина гарантирована.
"Рамблер" выбрал несколько многосерийных фильмов про выживание, которые не оставят равнодушным.
После ядерного взрыва небольшой городок Иерихон остается без связи с внешним миром. Теперь жителям города предстоит выяснить, что привело в взрыву и начать жизнь с чистого листа.
На протяжении двух месяцев участники шоу "Большой брат" проводят в изоляции. За это время вирус зомби охватил всю Великобританию, и теперь героям нужно противостоять чудовищам.
16 человек приезжают в дикую тайгу, чтобы принять участие в реалити-шоу и побороться за один миллион евро. Победителем окажется тот, кто сможет дойти до конца без связи с цивилизацией и средств к пропитанию. Но наутро после приезда герои обнаруживают, что съемочная команда пропала.
Жизнь Фила Миллера ничем не отличалась от жизни тысяч людей вокруг, но лишь до момента, пока он не стал единственной надеждой человечества на спасение. Удастся ли ему найти еще одного человека на Земле?