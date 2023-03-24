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1 час назад

4 сериала про выживание, от которых захватывает дух

Мира Маркина

Если вам не хватает острых ощущений в жизни, попробуйте посмотреть один из этих сериалов – порция адреналина гарантирована.

4 сериала про выживание, от которых захватывает дух
Фото: Кадр из сериала "Иерихон"Кадр из сериала "Иерихон"

"Рамблер" выбрал несколько многосерийных фильмов про выживание, которые не оставят равнодушным.

"Иерихон", 2006

Кадр из сериала "Иерихон"

После ядерного взрыва небольшой городок Иерихон остается без связи с внешним миром. Теперь жителям города предстоит выяснить, что привело в взрыву и начать жизнь с чистого листа.

"Тупик", 2008

Кадр из сериала "Тупик"

На протяжении двух месяцев участники шоу "Большой брат" проводят в изоляции. За это время вирус зомби охватил всю Великобританию, и теперь героям нужно противостоять чудовищам.

"Игра на выживание", 2020

Кадр из сериала "Игра на выживание"

16 человек приезжают в дикую тайгу, чтобы принять участие в реалити-шоу и побороться за один миллион евро. Победителем окажется тот, кто сможет дойти до конца без связи с цивилизацией и средств к пропитанию. Но наутро после приезда герои обнаруживают, что съемочная команда пропала.

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"Последний человек на Земле", 2015

Кадр из сериала "Последний человек на Земле"

Жизнь Фила Миллера ничем не отличалась от жизни тысяч людей вокруг, но лишь до момента, пока он не стал единственной надеждой человечества на спасение. Удастся ли ему найти еще одного человека на Земле?

Сериалы,Игра на выживание,Тупик,
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