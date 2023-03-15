5 классных сериалов для тех, кто досмотрел «Одни из нас»

Закончился первый сезон сериала «Одни из нас» —крупнобюджетной экранизации одной из главных видеоигр XXI века. По данным The Hollywood Reporter, каждую серию проекта HBO посмотрели в среднем 30,4 млн зрителей. Таким образом, шоу обогнало по числу просмотров предыдущий рекорд стриминга, установленный сериалом «Дом дракона».

Фото: Кадр из сериала "Одни из нас" Кадр из сериала "Одни из нас"

Для тех, кто уже досмотрел «Одни из нас», собрали и другие классные проекты, с которыми время пролетит незаметно, в подборке «Рамблера».

Видео дня

«Ходячие мертвецы» (2010 — 2022)

Зомби-эпидемия захлестнула планету. Шериф Рик Граймс путешествует с семьей и небольшой группой выживших в поисках безопасного места. Но постоянный страх смерти каждый день приносит тяжелые потери, заставляя товарищей по несчастью чувствовать глубины человеческой жестокости. Рик пытается спасти близких и понимает, что всепоглощающий страх людей может быть опаснее ходячих мертвецов.

Кадр из сериала "Ходячие мертвецы"

«Сотня» (2014 — 2020)

События в сериале начинают разворачиваться по прошествии девяносто семи лет после того, как всю цивилизацию уничтожила страшная атомная война. Высоко в космосе на орбите Земли летает большой космический корабль, где находятся те, кто выжил после страшной катастрофы. Именно с этого последнего пристанища людей на Землю отправляют космический челнок, на котором находятся сто малолетних преступников...

«Аркейн» (2021)

История разворачивается в утопическом краю Пилтовер, не знакомым с преступностью, и жестоком подземном мире Заун, в котором ведут свое унылое существование бедняки, и рассказывает о становлении двух легендарных чемпионов Лиги и о той силе, что разведет их по разные стороны баррикад и приведет к череде кардинальных перемен.

Кадр из сериала "Аркейн"

«Мы все мертвы» (2022)

Кровавый экшен рассказывает историю школы, в которую проникает загадочный вирус, всего за несколько минут после попадания в организм человека полностью преображающий его. Зараженные перестают здраво мыслить и не могут думать ни о чем, кроме жажды крови. Старшеклассники оказываются запертыми в одном из кабинетов, из которого не могут выбраться так, чтобы не рисковать своей жизнью.

Кадр из сериала "Мы все мертвы"

«Halo» (2022 —…)

В XXVI веке между земными силами Космического командования Объединенных наций и религиозным союзом нескольких инопланетных рас идет ожесточенная война. Люди изо всех сил борются за выживание, но все же сдают позиции на всех фронтах. Последней надеждой становится проект SPARTAN-II — программа создания усиленных людей, которые должны стать самым эффективным оружием в борьбе с пришельцами.