Создатели ‎«Антологии русского хоррора» рассказали о втором сезоне

Авторы анимационной «Антологии русского хоррора: Красный состав» Алексей Климов и Юрий Степанов в интервью «Газете.Ru» заявили, что готовят продолжение проекта.
«Как нам кажется, эта история получается, а именно — всем участникам процесса интересно этим заниматься», — признался Степанов.
Он добавил, что сейчас авторы находятся в процессе подбора новых историй и общения с режиссерами, отметив, что планируется «расширение географии» проекта.
«Мы маленькая независимая студия (речь про канадскую Lakeside Animation Studio, представителями которой Юрий и Алексей являются. — «Газета.Ru»), поэтому иногда жизнь у нас бывает непростой. Такие проекты требуют определенной подготовки, но зато мы свободны и независимы в том, что делаем», — подытожил Алексей Климов.
В феврале на more.tv и Кинопоиске вышла анимационная «Антология русского хоррора: Красный состав» от Lakeside Animation Studio и Studio Metrafilms Moldova, адаптирующая произведения Пушкина, Толстого, Жуковского и других российских авторов.