Создатели ‎«Антологии русского хоррора» рассказали о втором сезоне

«Мы маленькая независимая студия (речь про канадскую Lakeside Animation Studio, представителями которой Юрий и Алексей являются. — «Газета.Ru»), поэтому иногда жизнь у нас бывает непростой. Такие проекты требуют определенной подготовки, но зато мы свободны и независимы в том, что делаем», — подытожил Алексей Климов.