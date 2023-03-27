Анимационный сериал "Мегамозг" выйдет в 2024 году

Журнал Kidscreen Magazine опубликовал постер анимационного сериала «Мегамозг». Сообщается, что проект выйдет в 2024 году на Peacock.
Спин-офф, основанный на мультфильме 2010 года, был анонсирован в феврале 2022 года. В анонсе шоу было озаглавлено «Руководство Мегамозга по защите вашего города». Также сообщалось, что в центре сюжета — превращение персонажа из злодея в героя и попытки Мегамозга стать популярным в соцсетях. В новом постере отсутствует первоначально анонсированное название.
Авторы сценария фильма, Алан Скулкрафт и Брент Саймонс, подписали контракт в качестве исполнительных продюсеров с создателем «Смертельного поединка знаменитостей» Эриком Фогелем. Джей Ди Ризнар будет соисполнительным продюсером и редактором сюжета. В августе 2022 года Саймонс подтвердил, что написание сценария шоу завершено и производство продвигается вперед.
Точная дата релиза не сообщается.