Команду "Властелина колец" раскритиковали из-за гибели лошади

На съемках второго сезона сериала по книгам Джона Р.Р. Толкиена «Властелин колец: Кольца власти» во время тренировки перед репетицией от сердечной недостаточности скончалась лошадь. Об этом сообщает Variety.
Активисты организации PETA («Люди за этичное обращение с животными») раскритиковали съемочную команду за гибель животного и попросили отстранить настоящих лошадей от процесса.
Вице-президент компании Лиза Ланге вместо эксплуатации животных предложила заменить их компьютерной графикой.
Известно, что во время съемок приквела «Властелина колец» Питера Джексона «Хоббит: Нежданное путешествие» также пострадали лошади — тогда погибло три животных.