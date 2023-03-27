Команду "Властелина колец" раскритиковали из-за гибели лошади

На съемках второго сезона сериала по книгам Джона Р.Р. Толкиена «Властелин колец: Кольца власти» во время тренировки перед репетицией от сердечной недостаточности скончалась лошадь. Об этом сообщает Variety.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Активисты организации PETA («Люди за этичное обращение с животными») раскритиковали съемочную команду за гибель животного и попросили отстранить настоящих лошадей от процесса.

Вице-президент компании Лиза Ланге вместо эксплуатации животных предложила заменить их компьютерной графикой.