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2 часа назад

Съемочную команду "Властелина колец" раскритиковали из-за гибели лошади

Газета.Ru

На съемках второго сезона сериала по книгам Джона Р.Р. Толкиена «Властелин колец: Кольца власти» во время тренировки перед репетицией от сердечной недостаточности скончалась лошадь. Об этом сообщает Variety.

Команду "Властелина колец" раскритиковали из-за гибели лошади
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Активисты организации PETA («Люди за этичное обращение с животными») раскритиковали съемочную команду за гибель животного и попросили отстранить настоящих лошадей от процесса.

Вице-президент компании Лиза Ланге вместо эксплуатации животных предложила заменить их компьютерной графикой.

Известно, что во время съемок приквела «Властелина колец» Питера Джексона «Хоббит: Нежданное путешествие» также пострадали лошади — тогда погибло три животных.

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