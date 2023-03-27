Завершился сериал "Дейзи Джонс и The Six" с Райли Кио

Мы в «Газете.Ru» любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Дейзи Джонс и The Six» — мини-сериал

Байопик вымышленной рок-группы 70-х «Дейзи Джонс и The Six», срисованной с Fleetwood Mac. В главной роли — Райли Кио. Подробнее о сериале — в рецензии «Газеты.Ru».

Где смотреть: Amazon Prime Video

«Милый Эдвард» — 1 сезон

Драма по роману Энн Наполитано о 12-летнем мальчике — единственном выжившем в авиакатастрофе, которая унесла жизни всей его семьи.

Где смотреть: Apple TV+

«По правде говоря» — 3 сезон

Продолжение криминальной драмы с Октавией Спенсер о журналистке и авторке тру-крайм-подкаста, которая расследует запутанные преступления.

Где смотреть: Apple TV+

«Терапия» — 1 сезон

Комедийная драма от авторов «Теда Лассо» про двух психотерапевтов, один из которых после трагедии приходит к уверенности, что пациентам несмотря ни на что нужно говорить правду, а второй узнает, что у него болезнь Паркинсона. Героев играют Джейсон Сигел и Харрисон Форд. Подробнее о сериале — в рецензии «Газеты.Ru».