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37 минут назад

Автор "Секретных материалов" допустил перезапуск сериала с новыми актерами

Газета.Ru

Создатель сериала «Секретные материалы» Крис Картер намекнул, что у проекта может появиться перезапуск. Об этом пишет Bloody Disgusting.

Автор "Секретных материалов" допустил перезапуск сериала
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам режиссера, автором нового проекта может стать Райан Куглер («Крид», «Черная Пантера»). «Я только что разговаривал с молодым человеком Райаном Куглером, который собирается снять «Секретные материалы» с новым актерским составом. Так что у него есть своя работа», — поделился Картер.

В 2020 году сообщалось, что в производстве находится анимационный сериал «Секретные материалы: Альбукерке». Продюсером проекта назначен Картер. Тогда уточнялось, что сюжет «Альбукерке» будет сосредоточен на офисе, полном агентов-неудачников, которые расследуют дела «Секретных материалов». «Расследуемые

дела слишком дурацкие, нелепые или совершенно глупые, чтобы Малдер и Скалли могли беспокоиться», — говорилось в сообщении.

Первые эпизоды оригинального сериала «Секретные материалы» вышли в 1993 году. Проект завершился 21 марта 2018 года после 218 серий.

Сериалы,Секретные материалы,Чёрная Пантера,Крис Картер,Райан Куглер,
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