Автор "Секретных материалов" допустил перезапуск сериала

Создатель сериала «Секретные материалы» Крис Картер намекнул, что у проекта может появиться перезапуск. Об этом пишет Bloody Disgusting.

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По словам режиссера, автором нового проекта может стать Райан Куглер («Крид», «Черная Пантера»). «Я только что разговаривал с молодым человеком Райаном Куглером, который собирается снять «Секретные материалы» с новым актерским составом. Так что у него есть своя работа», — поделился Картер.

В 2020 году сообщалось, что в производстве находится анимационный сериал «Секретные материалы: Альбукерке». Продюсером проекта назначен Картер. Тогда уточнялось, что сюжет «Альбукерке» будет сосредоточен на офисе, полном агентов-неудачников, которые расследуют дела «Секретных материалов». «Расследуемые

дела слишком дурацкие, нелепые или совершенно глупые, чтобы Малдер и Скалли могли беспокоиться», — говорилось в сообщении.