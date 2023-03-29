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54 минуты назад

К финалу сериала "Фишер" группа Shortparis выпустила трек "В первый раз"

Российская Газета

К выходу последнего эпизода сериала "Фишер" группа Shortparis приурочила выпуск оригинального трека "В первый раз". Послушать ее можно на всех музыкальных стриминговых платформах.

К финалу "Фишера" группа Shortparis выпустила трек
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Трек получился очень личным, прежде всего на уровне гармонии. Кажется, что именно так звучит наше детство. Текст не привязан к сюжету сериала, но в некоторых моментах до неприличия попадает в него. Мы говорили с создателями "Фишера" о насилии, которое незаметно, но повсеместно растворено в обществе на базовом уровне", - говорится в заявлении группы.

Уточняется, что это первая первая песня коллектива, сочиненная после ухода из группы клавишника Александра Гальянова в 2022 году, она является попыткой "заретушировать возникшую в группе эмоциональную и музыкальную дыру".

Песни Shortparis звучали в таких проектах, как "Лето", "OA", "Жена Чайковского" и "Капитан Волконогов бежал".

Сериалы,В первый раз,Лето,
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