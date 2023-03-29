К финалу "Фишера" группа Shortparis выпустила трек

"Трек получился очень личным, прежде всего на уровне гармонии. Кажется, что именно так звучит наше детство. Текст не привязан к сюжету сериала, но в некоторых моментах до неприличия попадает в него. Мы говорили с создателями "Фишера" о насилии, которое незаметно, но повсеместно растворено в обществе на базовом уровне", - говорится в заявлении группы.