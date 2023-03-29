К финалу "Фишера" группа Shortparis выпустила трек

К выходу последнего эпизода сериала "Фишер" группа Shortparis приурочила выпуск оригинального трека "В первый раз". Послушать ее можно на всех музыкальных стриминговых платформах.
"Трек получился очень личным, прежде всего на уровне гармонии. Кажется, что именно так звучит наше детство. Текст не привязан к сюжету сериала, но в некоторых моментах до неприличия попадает в него. Мы говорили с создателями "Фишера" о насилии, которое незаметно, но повсеместно растворено в обществе на базовом уровне", - говорится в заявлении группы.
Уточняется, что это первая первая песня коллектива, сочиненная после ухода из группы клавишника Александра Гальянова в 2022 году, она является попыткой "заретушировать возникшую в группе эмоциональную и музыкальную дыру".
Песни Shortparis звучали в таких проектах, как "Лето", "OA", "Жена Чайковского" и "Капитан Волконогов бежал".