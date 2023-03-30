Дочь Жукова получила главную роль в продолжении «Ранеток»

14-летняя дочь солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова показала кадры со съемок новых «Ранеток».
Дочь солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова 14-летняя Ника сыграет главную роль в продолжении сериала «Ранетки», который покажет СТС в этом году.
Продолжение популярного молодежного сериала получило название «Плакса», а его продюсером стал сам Сергей Жуков. При этом певец утверждает, что главную роль в сериале, который также расскажет о молодых талантливых девушках из рок-группы, Ника получила не благодаря знаменитому отцу, а из-за таланта. Девушка прошла кастинг, по результатам которого ее утвердили на главную роль.
В результате Ника сыграет роль школьницы Маши, которая тяжело переживает переезд в другой город. Здесь девочка влюбляется в чужого парня, которого к слову, сыграет исполнитель хита «Венера-Юпитер» Дмитриенко, пишет "Вокруг ТВ".
Недавно Жуков показал пару кадров со съемочной площадки. На кадрах видно, как Ника вжилась в образ Маши. Девочка пришла в новую школу, где ее встретили недружелюбно, а местные ученики стали над ней издеваться.