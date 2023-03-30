Дочь Жукова получила главную роль в продолжении «Ранеток»

14-летняя дочь солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова показала кадры со съемок новых «Ранеток».

Фото: runews24.ru runews24.ru

Дочь солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова 14-летняя Ника сыграет главную роль в продолжении сериала «Ранетки», который покажет СТС в этом году.

Продолжение популярного молодежного сериала получило название «Плакса», а его продюсером стал сам Сергей Жуков. При этом певец утверждает, что главную роль в сериале, который также расскажет о молодых талантливых девушках из рок-группы, Ника получила не благодаря знаменитому отцу, а из-за таланта. Девушка прошла кастинг, по результатам которого ее утвердили на главную роль.

В результате Ника сыграет роль школьницы Маши, которая тяжело переживает переезд в другой город. Здесь девочка влюбляется в чужого парня, которого к слову, сыграет исполнитель хита «Венера-Юпитер» Дмитриенко, пишет "Вокруг ТВ".