"Одни из нас": неплохой сериал, которому далеко до великой игры

Другой вопрос, что этой хоррор-драме, сколько её ни масштабируй, действительно сложно кого-то удивить без геймплейных и геймдизайнерских находок первоисточника. Одно дело лично управлять персонажем, укрощая вибрацию джойстика под снайперским огнём, на разделочном столе у каннибалов или в остросюжетной битве с толпой страшилищ. Принципиально иное - рассматривать галерею жанровых штампов, на которые The Last of Us, будучи лишённой магии отыгрыша, обречена развалиться уже у стартовой черты. И хуже того: немалая часть самых эффектных клише оригинальной TLoU купирована - ни тебе лихого бегства от БТР, ни перестрелки с бандитами в коттеджном посёлке, ни заплыва по канализации, ни эпической бойни в заминированном городке. А то, что осталось от экшна, выглядит весьма неровно - иногда брутально и нажористо; порой - блекло и скупо, будто шоураннеры, вспомнив вдруг про обещанный гиперреализм, не позволяют Джоэлу со смаком раскроить арматурой пару-тройку лишних голов и принудительно снижают уровень адреналина.