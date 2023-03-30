Сериал «Ночной агент» продлен на второй сезон

Премьера триллера в жанре экшен состоялась 23-го марта и стала третьей по количеству просмотров в истории Netflix.

«Ночному агенту», похоже, предстоит долгое путешествие по телеэкрану. Sony Pictures Television, стоящая за производством, объявила о работе над эпизодами второго сезона. Количество просмотров сериала за неделю, начиная с 23-го марта, достигло 186.7 миллионов, что поставило его на третье место среди дебютов.

Главную роль в «Ночном агенте» исполнил Гэбриелл Бассо («Особо опасна»). Он предстал на экране агентом ФБР Питером Сазерлендом, получившим задание выявить информатора в высших эшелонах власти. Создателем проекта выступил Шон Райан.