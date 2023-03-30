$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Сериал «Ночной агент» продлен на второй сезон

Inc-News

Премьера триллера в жанре экшен состоялась 23-го марта и стала третьей по количеству просмотров в истории Netflix.

«Ночному агенту», похоже, предстоит долгое путешествие по телеэкрану. Sony Pictures Television, стоящая за производством, объявила о работе над эпизодами второго сезона. Количество просмотров сериала за неделю, начиная с 23-го марта, достигло 186.7 миллионов, что поставило его на третье место среди дебютов.

Главную роль в «Ночном агенте» исполнил Гэбриелл Бассо («Особо опасна»). Он предстал на экране агентом ФБР Питером Сазерлендом, получившим задание выявить информатора в высших эшелонах власти. Создателем проекта выступил Шон Райан.

«Мы рады видеть устойчивый международный успех «Ночного агента» и не может дождаться, чтобы продолжить историю с нашим неподражаемым актёрским составом, творческим лидером Шоном Райаном и прекрасными партнёрами в Netflix», - прокомментировала информацию о втором сезоне президент Sony Pictures Television Кэтрин Поуп.

Сериалы,Видео,Особо опасна,Особо опасен,Особо опасны,Питер Сазерленд,Шон Райан,Netflix,ФБР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий