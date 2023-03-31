Стало известно о продлении сериала "Почка" на третий сезон

Генеральный продюсер сервиса KION Игорь Мишин заявил о работе над третьим сезоном сериала "Почка". Об этом сообщает "Кинопоиск".
Отмечается, что заявление прозвучало в ходе партнерского форума МТС, напомним, именно этот оператор сотовой связи создал в 2021 году онлайн-кинотеатр KION.
- "Почка" - это самая яркая франшиза, сейчас мы работаем над третьим сезоном", - сказал Мишин.
За последнее время аудитория онлайн-кинотеатра выросла в четыре раза, на стриминговом сервисе это связывают с успехом "Почки".
Напомним, это история о чиновнице, которая всю жизнь "шла по головам", не щадила и близких родственников. Но обстоятельства сложились так, что ей потребовалась пересадка почки. Дать ее может только кто-то из близких родственников, а отношения с ними испорчены.
Сериал позиционируется как драмеди. В главной роли - Любовь Аксенова. 8 марта началась трансляция второго сезона сериала.