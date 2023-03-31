Стало известно о продлении сериала "Почка" на третий сезон

Отмечается, что заявление прозвучало в ходе партнерского форума МТС , напомним, именно этот оператор сотовой связи создал в 2021 году онлайн-кинотеатр KION.

За последнее время аудитория онлайн-кинотеатра выросла в четыре раза, на стриминговом сервисе это связывают с успехом "Почки".

Напомним, это история о чиновнице, которая всю жизнь "шла по головам", не щадила и близких родственников. Но обстоятельства сложились так, что ей потребовалась пересадка почки. Дать ее может только кто-то из близких родственников, а отношения с ними испорчены.