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28 минут назад

Стало известно о продлении сериала "Почка" на третий сезон

Российская Газетаиещё 1

Генеральный продюсер сервиса KION Игорь Мишин заявил о работе над третьим сезоном сериала "Почка". Об этом сообщает "Кинопоиск".

Стало известно о продлении сериала "Почка" на третий сезон
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Отмечается, что заявление прозвучало в ходе партнерского форума МТС, напомним, именно этот оператор сотовой связи создал в 2021 году онлайн-кинотеатр KION.

- "Почка" - это самая яркая франшиза, сейчас мы работаем над третьим сезоном", - сказал Мишин.

За последнее время аудитория онлайн-кинотеатра выросла в четыре раза, на стриминговом сервисе это связывают с успехом "Почки".

Напомним, это история о чиновнице, которая всю жизнь "шла по головам", не щадила и близких родственников. Но обстоятельства сложились так, что ей потребовалась пересадка почки. Дать ее может только кто-то из близких родственников, а отношения с ними испорчены.

Сериал позиционируется как драмеди. В главной роли - Любовь Аксенова. 8 марта началась трансляция второго сезона сериала.

Сериалы,Игорь Мишин,Любовь Аксенова,МТС,
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