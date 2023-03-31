Очень страшно, но уже не жалко: о чем детектив «Страх над Невой»

На днях в Санкт-Петербурге стартовали съемки нового детектива «Страх над Невой». Многосерийный фильм будет представлен в онлайн-кинотеатре «Иви», который выступил партнером и соинвестором этого проекта НТВ.

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На главные роли утверждены Антон Хабаров и Андрей Фролов. Им вдвоем придется вычислять очередного маньяка: многосерийки про серийников стали, видимо, трендом. В этом сериале советской поры маньячила убивает женщин, оставляя над их телами загадочные и устрашающие языческие знаки.

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Давно известно: низменное и жуткое может привлекать, особенно если тебя активно к его тестированию подталкивают. Фильмы про маньяков у нас зачастили, причем «Метод», бывший «первым среди равных», уже кажется просто детской игрой. В том же «Фишере», отличившемся, кстати, помимо прочего, чрезвычайно низким уровнем игры почти всех актеров и крайне слабо прописанными диалогами, сцены пыток умудрились снять так, что тошнило сутки. Но при этом — вот же парадокс! — в целом после просмотра душа не разрывалась от сострадания ни к погибшим детям (а ведь они были жертвами маньяка Головченко и в реальной жизни), ни к их родителям. И подвальная пыточная больше отвращала внешне, чем потрясала сутью.

Кажется, начинает прослеживаться уже некая зависимость. От фильма к фильму чем натуралистичнее выглядят показанные на экране ужасы (вспомните сцены из «Чикатило» или «Хорошего человека»), тем меньше сочувствия зрители испытывают к пострадавшим. Мы привыкаем к крови и патологии. Нас приучают к ним? Не говорю о том, что, если рассмотреть всю линейку триллерного контента, может показаться, что в СССР, кроме Брежнева и маньяков, вообще ничего не существовало. Ну еще по-черному пьющие, бестолково матерящиеся следаки.

Само название «Страх над Невой» напомнило о давнишнем французском триллере «Страх над городом» 1975 года, культовой картине с молодым Бельмондо. Этот фильм годами лидировал по просмотрам, поскольку сценариев о серийных маньяках было не так много, а к тому же фильм был блистательно, сверхдинамично снят: пистолеты стреляли, поезда метро мчались, а как Бельмондо бегал по крышам — это просто нечто.

Картину восприняли остро, не просто как детектив, а как детектив-жесткач и жизненную драму, но за десятилетия после его выхода кинематограф того времени не породил армии подражателей, смакующих расчлененку. «Страх над городом» занял свое место в особой нише и принимается ныне как классика с адекватным выводом: вся беда в том, что маньяки умело гримируются под обычных людей...