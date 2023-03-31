Актеры "Скотта Пилигрима против всех" вернутся к своим ролям в аниме-сериале

«Одним из главных поводов для гордости и приятных достижений в моей карьере было собрать и поработать со взрывным актерским составом «Скотта Пилигрима». После выхода фильма в 2010 году мы проводили сессии вопросов и ответов, памятные встречи и благотворительные чтения, но воссоединить всю банду для работы над конкретным проектом поводов не было. До настоящего момента... Создатель оригинала Брайан Ли О'Мэлли вместе со сценаристом БенДэвидом Грабински придумали аниме-сериал «Скотт Пилигрим», который не только расширяет вселенную, но и... ну, просто посмотрите его. Я невероятно счастлив объявить, что помог уговорить весь оригинальный актерский состав озвучить своих персонажей в этом новом эпическом приключении», — цитирует Variety Райта.