Актеры "Скотта Пилигрима против всех" вернутся к своим ролям в аниме-сериале

Весь актерский состав фильма Эдгара Райта «Скотт Пилигрим против всех» вернется к своим ролям в предстоящем аниме-сериале по серии комиксов Брайана Ли О'Мэлли «Скотт Пилигрим». Стриминговый сервис Netflix официально заказал производство шоу, передает Variety.
В частности, героев аниме озвучат Майкл Сера (Скотт Пилигрим), Мэри Элизабет Уинстэд (Рамона Флауэрс), Киран Калкин (Уоллес Уэллс), Крис Эванс (Лукас Ли), Анна Кендрик (Стейси Пилигрим), Бри Ларсон (Энви Адамс), Обри Плаза (Джули Пауэрс), Джейсон Шварцман (Гидеон Грейвс) и Эллен Вонг (Найвз Чау).
Написанием сценария и продюсированием аниме займутся автор оригинального комикса Брайан Ли О'Мэлли и БенДэвид Грабински («Боишься ли ты темноты?»). Оба также исполнят функции шоураннеров проекта, о разработке которого впервые стал известно в январе 2022 года. Режиссер и сценарист киноадаптации «Скотта Пилигрима» Эдгар Райт войдет в число продюсеров новой экранизации.
«Одним из главных поводов для гордости и приятных достижений в моей карьере было собрать и поработать со взрывным актерским составом «Скотта Пилигрима». После выхода фильма в 2010 году мы проводили сессии вопросов и ответов, памятные встречи и благотворительные чтения, но воссоединить всю банду для работы над конкретным проектом поводов не было. До настоящего момента... Создатель оригинала Брайан Ли О'Мэлли вместе со сценаристом БенДэвидом Грабински придумали аниме-сериал «Скотт Пилигрим», который не только расширяет вселенную, но и... ну, просто посмотрите его. Я невероятно счастлив объявить, что помог уговорить весь оригинальный актерский состав озвучить своих персонажей в этом новом эпическом приключении», — цитирует Variety Райта.
Серия комиксов «Скотт Пилигрим» выходила с 2004 по 2010 год. Ее главным героем был молодой житель Торонто Скотт Пилигрим, фанат видеоигр и басист инди-группы, который влюблялся в американку Рамону Флауэрс и вынужден был сражаться с семью ее «злыми бывшими», чтобы завоевать сердце девушки.