$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Съемки второго сезона сериала по игре The Last of Us переедут в Ванкувер

Российская Газетаиещё 2

Стало известно, что съемки второго сезона сериала "Одни из нас" по игре The Last of Us пройдут в канадском Ванкувере. Первый сезон снимали в городе Калгари.

Съемки второго сезона сериала по игре The Last of Us переедут в Ванкувер
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как передает Deadline, канадской провинции Альберта удалось прикинуться как Техасом, так и Вайомингом с Миссури, когда того требовал сценарий. Подробностями о сюжете и дате начала съемок издание не располагает.

Как сообщалось ранее, второй сезон может выйти только в конце следующего года. Существует вероятность, что он станет отнюдь не последним.

Напомним, шоу обошло по просмотрам даже "Дом Дракона". Наша рецензия на сериал - здесь.

Сериалы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий