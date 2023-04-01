Съемки второго сезона сериала по игре The Last of Us переедут в Ванкувер

Стало известно, что съемки второго сезона сериала "Одни из нас" по игре The Last of Us пройдут в канадском Ванкувере. Первый сезон снимали в городе Калгари.

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Как передает Deadline, канадской провинции Альберта удалось прикинуться как Техасом, так и Вайомингом с Миссури, когда того требовал сценарий. Подробностями о сюжете и дате начала съемок издание не располагает.

Как сообщалось ранее, второй сезон может выйти только в конце следующего года. Существует вероятность, что он станет отнюдь не последним.