Искусственный интеллект, любовницы-сталкеры и актеры-убийцы: 25 главных сериалов апреля

В апреле стриминговые сервисы разродятся целым потоком интригующих премьер: зрителей ждут финалы уже ставших культовыми «Барри» и «Удивительной миссис Мейзел», ремейки «Рокового влечения», «Связанных насмерть» и «Бриолина», продолжения драмеди «Кто-то где-то» и постапокалиптического фэнтези о мальчике с оленьими рогами. А еще — сериал о слетевшем с катушек искусственном интеллекте, дорогостоящий экспериментальный боевик от братьев Руссо и документалка о Тупаке и его матери. Самые интересные сериалы апреля — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

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«Дэйв» / Dave

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Третий сезон комедийного шоу от комика Дэвида Берда, несколько лет назад завирусившегося в сети с озорными рэп-треками, выпущенными под псевдонимом Lil Dicky (дословно переводится как «Маленький Членик»). Именно этот рэпер и стал прообразом главного героя «Дэйва», который в новых сериях отправляется на свои первые гастроли.

В третий сезон войдет десять эпизодов, премьера первых двух — 5 апреля на FX и Hulu

«Хорошие матери» / The Good Mothers

Еще одна основанная на реальной истории драма повествует о трех женщинах (их играют Валентина Белле, Симона Дистефано и Гая Джираче), бросивших вызов мафиозной организации «Ндрангета» при помощи молодой прокурорши (Марабина Джеймс). Италоязычный проект в феврале уже взял награду как лучший сериал на Берлинском кинофестивале. «Хорошие матери» — адаптация нон-фикшн книги Алекса Перри, шоураннером выступил Стефен Бутчард («Последнее королевство»).

В мини-сериал войдет шесть эпизодов, премьера — 5 апреля на Hulu

«Шмигадун!» / Schmigadoon!

На Apple TV+ выходит продолжение комедийного мюзикла о переживающей кризис паре (Сесили Стронг и Кигэн-Майкл Ки), оказавшейся в заколдованной деревне Шмигадун, где все изъясняются друг с другом при помощи песен. После перевернувших их жизни приключений в Шмигадуне парочка возвращается к будничной жизни, однако душой все еще рвется в мир мюзиклов — и на этот раз попадает в бурлескный Шмикаго.

Второй сезон будет состоять из шести серий, первые две появятся 5 апреля на Apple TV+

«Грызня» / Beef

Три года назад какой-то водитель в дорожной пробке наорал на сценариста Ли Сан-джина («В Филадельфии всегда солнечно», «Силиконовая долина»), и тот затаил обиду. В результате родилась «Грызня», черная комедия об автомобильной аварии, которая втягивает ее участников — самозанятого строителя-банкрота Дэнни (Стивен Ен, «Ходячие мертвецы») и предпринимательницу Эми (Али Вонг, «С любовью, Виктор») — в опасное противостояние.

Мини-сериал будет состоять из десяти эпизодов, все они выходят 6 апреля на Netflix

«Сансара»

Российский сериал-притча рассказывает об очень недобросовестном кредиторе, который всех обманывает, всем грубит и пускается в серые финансовые махинации. Однажды он попадает во временную ловушку. Дни его, вместо того, чтобы идти вперед, начинают идти назад — за понедельником следует воскресенье, за 1 апреля — 31 марта. Персонажу предстоит пересмотреть свою жизнь и повернуть течение времени вспять. В главных ролях — Павел Деревянко, Кристина Асмус, Константин Крюков и Анна Старшенбаум. Снял сериал режиссер Сергей Коротаев («Мосгаз. Катран», «Ловушка»).

Мини-сериал будет состоять из восьми серий, первая выходит 6 апреля на Okko

«Бриолин: Взлет розовых леди» / Grease: Rise of the Pink Ladies

Приквел культового мюзикла «Бриолин» 1978 года, позволившего взлететь голливудской карьере Джона Траволты и Оливии Ньютон-Джон, тоже, разумеется, получился музыкальным. Действие сериала разворачивается в той же школе «Райделл Хай» на четыре года раньше событий «Бриолина», в 1954-м. Шоураннеркой выступила Аннабель Оукс («Кокетка»), а в ключевых ролях снялись актеры-дебютанты.

В мини-сериал войдет десять эпизодов, премьера — 6 апреля на Paramount+

«За океан» / Transatlantic

Историческая драма от создательницы «Неортодоксальной» Анны Уингер рассказывает об американском журналисте Вариане Фрае, который в годы Второй мировой войны спасал беженцев из оккупированной фашистами Франции. Созданная им в Марселе подпольная сеть помогла вывезти около двух тысяч евреев, антифашистов и преследуемых немцами художников и артистов, в том числе Марка Шагала, Ханну Арендт, Андре Бретона и Марселя Дюшана. В роли Фрая — Кори Майкл Смит («1985»), также в сериале сыграли Гиллиан Джейкобс («Сообщество») и Кори Столл («Человек-муравей»). «За океан» основан не только на реальных событиях, но и на романе Джули Оррингер The Flight Portfolio, вышедшем в 2019 году.

В мини-сериал войдет семь эпизодов, все они выходят 7 апреля на Netflix

«Прекрасные мелочи» / Tiny Beautiful Things

Основанное на реальных событиях драмеди повествует о жизни Клэр (Кэтрин Хан из «Ванда/Вижн»), энергичной писательницы, взявшейся раздавать жизненные советы в колонке крупного журнала. При этом жизнь самой Клэр трещит по швам: ее брак развалился, с дочерью-подростком они не в ладах, да и старые скелеты то и дело грозят вылезти из шкафа. Шоураннеркой выступила Лиз Тайглаар («И повсюду тлеют пожары»).

В мини-сериал войдет восемь эпизодов, все они выходят 7 апреля на Hulu

«Мерзлая земля»

Планы на счастливую свадьбу таксистки Ларисы из небольшого приморского городка рушатся в одно мгновение, когда ее возлюбленного Максима задерживают по подозрению в изнасиловании и убийстве. Московский следователь и вовсе считает, что жених главной героини ответственен за целую серию смертей, и даже наличие у подозреваемого алиби его не переубеждает. Лариса начинает собственное расследование. В главных ролях — Светлана Ходченкова, Полина Гухман и Антон Филипенко, а сняла сериал Оксана Карас («Доктор Лиза», «Хороший мальчик»).

В мини-сериал войдет восемь эпизодов, премьера — 7 апреля на «Кинопоиске HD» и Wink

«Человек из Флориды» / Florida Man

Триллер Дональда Тодда («Это мы», «Альф») назван в честь прославленного сериалом «Атланта» мема, для понимания которого необходимо просто погуглить словосочетание Florida Man. Бывший коп берется за непыльную работенку — выследить сбежавшую от гангстера подружку. Эта миссия, однако, втягивает его в крайне опасную игру, в которой оказывается очень трудно сделать правильный выбор. В главной роли — Эдгар Рамирес («Карлос», «Американская история преступлений»)

В мини-сериал войдет восемь серий, все выходят 13 апреля на Netflix

«Титаны» / Titans

Супергеройский сериал по комиксам DC возвращается со второй половиной четвертого сезона. После спасения Готэма Титаны собираются вернуться в Сан-Франциско, однако по дороге домой сталкиваются с опасными сектантами, обладающими ранее невиданными сверхъестественными способностями.

Во вторую часть сезона войдет шесть серий, премьера — 13 апреля на HBO Max

«Жить жизнь»

30-летняя Анна — общительная карьеристка с большим кругом друзей и хорошей работой. Трагическая смерть мужа заставила ее переосмыслить свою жизнь. Но когда на горизонте появляется новый объект любви, Анна обнаруживает, что стала жертвой манипуляций, и начинает осознавать, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна. В главных ролях: Любовь Аксенова, Роман Васильев и Дарья Мороз. Режиссером выступил Артем Аксененко («Туман»).

В мини-сериал войдет восемь серий, премьера — 13 апреля на сервисе Start

«Уэйко: Последствия» / Waco: The Aftermath

Сиквел к мини-сериалу «Трагедия в Уэйко» 2018 года расскажет о последствиях штурма религиозной общины, устроенного американскими силовыми структурами в Техасе в 1993 году. Продолжение, как утверждается, покажет связь той трагедии с множеством других трагичных событиях в стране, в том числе с терактом Тимоти Джеймса Маквея (крупнейшим в США до террористических атак 11 сентября 2001 года) и даже штурмом Капитолия. В главной роли вновь предстанет Майкл Шеннон («Дорога перемен», «Под покровом ночи»), шоураннерами все так же выступают Дрю и Джон Эрик Даудлы («Джо Пикетт»).

В мини-сериал войдет пять серий, премьера первой — 14 апреля на Showtime

«Удивительная миссис Мейзел» / The Marvelous Mrs. Maisel

Комедийная драма о домохозяйке Мириам Мэйзел (Рэйчел Броснахэн), в Нью-Йорке 1960-х преследующей мечту стать прославленным стендап-комиком, дошла до финального сезона. В нем героиня попытается восстановить свою карьеру из руин. Сериал Эми Шерман-Палладино («Девочки Гилмор») выходит с 2017 года и успел завоевать массу престижных наград, включая «Золотые глобусы» и «Эмми».

В пятый сезон войдет восемь серий, премьера — 14 апреля на Amazon Prime Video

«Слепые пятна» / Blindspotting

Сиквел одноименного фильма 2018 года возвращается со вторым сезоном. В центре сюжета — Эшли (Жасмин Сифас Джонс), девушка одного из главных героев полнометражной ленты Майлза (Рафаэль Касаль), которая переезжает к матери возлюбленного. Сыгравшие в оригинальном фильме Касаль и Давид Диггс (последний — вокалист экспериментальной хип-хоп-группы Clipping) выступили сценаристами и исполнительными продюсерами проекта.

Второй сезон будет состоять из восьми серий, премьера первых двух — 14 апреля на Starz

«Барри» / Barry

Последний сезон одной из самых популярных черных комедий на современном телевидении доведет до завершения историю наемного убийцы (звезда SNL Билл Хейдер, также выступивший создателем проекта), всерьез увлекшегося актерским мастерством. Напомним, что в предыдущих сериях для Барри наконец настала пора расплатиться за горы оставленных трупов — начинающий артист оказался за решеткой.

Четвертый сезон будет состоять из восьми серий, премьера первых двух — 16 апреля на HBO Max

«Миссис Дэвис» / Mrs Davis

Только успел Chat GPT захватить всеобщее внимание, а тут уже и шоу про искусственный интеллект подоспело — точнее, про борьбу ультрасовременного ИИ по имени миссис Дэвис, которая развила в себе комплекс мессии и захотела поработить человечество, с обыкновенной монашкой Симоной Бетти Гилпин («Блеск»). Создателями этого научно-фантастического сериала, который критики уже сравнивают с книгами Курта Воннегута и творчеством объединения «Монти Пайтон», выступили создатель «Остаться в живых» Дэймон Линделоф и сценаристка «Теории Большого взрыва» Тара Эрнандес.

В шоу войдет десять серий, первые четыре выходят 20 апреля на Peacock

«Дорогая мама» / Dear Mama: The Saga of Afeni & Tupac Shakur

Многосерийная документальная картина Аллена Хьюза («Мертвые президенты», «Из ада») рассказывает о жизни и мировоззрении хип-хоп-легенды Тупака и его матери, участницы «Черных пантер» Афени Шакур. Отношения у рэпера и политической активистки были непростыми — за год до собственной гибели Тупак выпустил один из своих самых известных хитов Dear Mama, в котором признавался, что его мать всегда была черной королевой, даже когда напоминала ему «черта на крэке».

В документалку войдет пять эпизодов, первые два выходят 21 апреля на FX и Hulu

«Связанные насмерть» / Dead Ringers

Культовый психохоррор Дэвида Кроненберга, снятый по роману «Близнецы» Джека Гисленда и Бари Вуд, удостоился ремейка. В центре сюжета — сестры-близнецы (Рэйчел Вайс), которые планируют создание идеального акушерского госпиталя. Несмотря на непохожесть характеров, сестер объединяет полное безразличие к медицинской этике, а также легкое сумасшествие. Эта гремучая смесь в итоге приведет к рекам пролитой крови, обещает шоураннерка Элис Бирч («Нормальные люди»).

В мини-сериал войдет шесть эпизодов, все они появятся 21 апреля на Amazon Prime Video

«Кто-то где-то» / Somebody Somewhere

На HBO возвращается драмеди о жительнице Канзаса Сэм (певица и комик Бриджет Эверетт), которая пытается обустроить собственную жизнь в провинциальном городке после смерти сестры. Шоураннерами проекта выступили сценаристы «Кайфа с доставкой» Ханна Бос и Пол Турин.

Во второй сезон войдет семь серий, премьера — 23 апреля на HBO Max

«Любовь и смерть» / Love and Death

Новый мини-сериал от лауреата одиннадцати премий «Эмми» и крайне плодовитого шоураннера Дэвида Э. Келли посвящен реальной кровавой истории, произошедшей в Техасе в 1980-м. Верующая христианка Кэнди зарубила топором жену своего любовника — по совместительству собственную подругу. Мрачные события уже обыгрывал сериал «Кэнди» с Джессикой Бил, однако проект Келли обещает еще более звездный состав. В главной роли — Элизабет Олсен («Мстители»), любовника Кэнди играет Джесси Племонс («Власть пса»), а обреченную на гибель жену — Лили Рэйб («Расскажи мне свои секреты»). Режиссером выступила работавшая над «Родиной» и «Твин Пиксом» Лесли Линка Глаттер.

В мини-сериал войдет шесть серий, премьера первых трех — 27 апреля на HBO Max

«Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» / Sweet Tooth

Новым сезоном обзавелся фантастический сериал по мотивам комиксов «Сладкоежка» Джеффа Лемира о Гасе (Кристиан Конвери), мальчике с оленьими рогами, который пытается выжить в постапокалиптическом мире. На таких, как он, гибридов — полулюдей-полуживотных — объявлена охота: обычные люди убеждены, что именно мутанты виновны в начале пандемии, которая разрушила человеческую цивилизацию. Шоураннером выступил Джим Микл («Земля вампиров»), а продюсерами — Роберт Дауни-младший и его супруга Сюзан Дауни.

Второй сезон будет состоять из восьми серий, премьера — 27 апреля на Netflix

«Цитадель» / Citadel

Продюсерами этого высокобюджетного боевика выступили режиссеры «Мстители: Финал» и других супергеройских блокбастеров братья Руссо. В центре сюжета — спецагенты из международного агентства безопасности «Цитадель», которым стирают память после разгрома организации преступным синдикатом «Мантикора». Шоу призвано стать основой для серии спин-оффов, которые будут выходить на разных языках для аудитории разных стран, в них действие будет вращаться вокруг второстепенных персонажей «Цитадели». Проект уже продлен на второй сезон.

Первая часть будет состоять из семи эпизодов, первые два выходят 28 апреля на Amazon Prime Video

«Афтепати» / The Afterparty

Комедийный детектив о вечеринке, закончившейся убийством ее организатора-актера, возвращается со вторым сезоном и новой загадочной смертью. Сериал почти целиком обновит актерский состав, однако Тиффани Хэддиш вернется к роли детектива Дэннер. Подробности сюжета держатся в таком строгом секрете, что даже трейлер нового сезона не вышел до сих пор. Шоураннером выступил Кристофер Миллер («Мачо и ботан»).

Во второй сезон войдет десять эпизодов, первые два выходят 28 апреля на Apple TV+

«Роковое влечение» / Fatal Attraction

Еще один громкий ремейк переносит в современность сюжет культового эротического триллера 1987 года. Джошуа Джексон играет Дэна — женатого мужчину, который заводит интрижку с Алекс (Лиззи Каплан). Любовница, однако, вскоре превращается в опасного сталкера, угрожающего здоровью супруги Дэна Бет (Аманда Пит). В отличие от фильма, сериал растянут во времени: часть действия будет разворачиваться в будущем, в котором зрителям откроют долгоиграющие последствия интрижки. Роль мужчины в любовном треугольнике также будет переосмыслена: как заявил журналистам Джексон, современное общество перешло на новый уровень дискуссии относительно измен и любовных дел в принципе. Впрочем, секс, страсть и одержимость — вещи вечные, так что конфликт в шоу обещает быть острым как никогда.