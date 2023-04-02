Зрители пришли в ужас от образа Ходченковой в «Актрисах»

Состоялась премьера сериала «Актрисы», где одну из главных ролей сыграла Светлана Ходченкова. Однако образ артистки поверг поклонников в шок.
Телезрители привыкли видеть Ходченкову в ярких нарядах и с выразительным макияжем. Однако в этом случае не было ни того, ни другого. Образ получился довольно усталым, но соответствующим сцене в «Актрисах». Дело в том, что действие эпизода происходило во время похорон.
В основе сюжета сериала «Актрисы» история трех женщин, которые пытаются вырваться в мир шоу-бизнеса. Вместе с Ходченковой главные роли исполнили Елена Николаева и Полина Пушкарук. Над проектом работали Федор Бондарчук и его супруга Паулина Андреева.