$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Телезрители пришли в ужас от уставшего вида Ходченковой в новом сериале «Актрисы»

Слово и Дело

Состоялась премьера сериала «Актрисы», где одну из главных ролей сыграла Светлана Ходченкова. Однако образ артистки поверг поклонников в шок.

Зрители пришли в ужас от образа Ходченковой в «Актрисах»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Телезрители привыкли видеть Ходченкову в ярких нарядах и с выразительным макияжем. Однако в этом случае не было ни того, ни другого. Образ получился довольно усталым, но соответствующим сцене в «Актрисах». Дело в том, что действие эпизода происходило во время похорон.

В основе сюжета сериала «Актрисы» история трех женщин, которые пытаются вырваться в мир шоу-бизнеса. Вместе с Ходченковой главные роли исполнили Елена Николаева и Полина Пушкарук. Над проектом работали Федор Бондарчук и его супруга Паулина Андреева.

Сериалы,Полина Пушкарук,Елена Николаева,Светлана Ходченкова,Федор Бондарчук,Паулина Андреева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий