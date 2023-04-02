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3 часа назад

Апрель 2023 года будет богат на многосерийные кинопремьеры

Слово и Дело

Поклонникам телевизионных сериалов апрель 2023 года подарить много новинок. Россиянам рассказали, на какие проекты следует обратить внимание.

Апрель 2023 года будет богат на многосерийные кинопремьеры
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Так, например, 13 апреля состоится премьера сериала «Жить жизнь». Он повествует о сложных и опасных взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. Проект «Сансара» выйдет на большие экраны 6 апреля. Главный герой столкнется с непростым испытанием: время для него начнет идти в обратную сторону.

На следующий день зрители смогут насладиться картиной «Мерзлая земля». Создатели уверяют, что ее сюжет основан на реальных событиях.

Затем на экраны выйдут такие сериалы, как «Ольга: финал» (10 апреля), «Любовь и смерть» (26 апреля), «Роковое влечение» ( 30 апреля). Об этом пишут «Известия».

Сериалы,Мёрзлая земля,Роковое влечение,
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