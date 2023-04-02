Апрель 2023 года будет богат на многосерийные кинопремьеры

Поклонникам телевизионных сериалов апрель 2023 года подарить много новинок. Россиянам рассказали, на какие проекты следует обратить внимание.
Так, например, 13 апреля состоится премьера сериала «Жить жизнь». Он повествует о сложных и опасных взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. Проект «Сансара» выйдет на большие экраны 6 апреля. Главный герой столкнется с непростым испытанием: время для него начнет идти в обратную сторону.
На следующий день зрители смогут насладиться картиной «Мерзлая земля». Создатели уверяют, что ее сюжет основан на реальных событиях.
Затем на экраны выйдут такие сериалы, как «Ольга: финал» (10 апреля), «Любовь и смерть» (26 апреля), «Роковое влечение» ( 30 апреля). Об этом пишут «Известия».