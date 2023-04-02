Апрель 2023 года будет богат на многосерийные кинопремьеры

Поклонникам телевизионных сериалов апрель 2023 года подарить много новинок. Россиянам рассказали, на какие проекты следует обратить внимание.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Так, например, 13 апреля состоится премьера сериала «Жить жизнь». Он повествует о сложных и опасных взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. Проект «Сансара» выйдет на большие экраны 6 апреля. Главный герой столкнется с непростым испытанием: время для него начнет идти в обратную сторону.

На следующий день зрители смогут насладиться картиной «Мерзлая земля». Создатели уверяют, что ее сюжет основан на реальных событиях.