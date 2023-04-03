Сериал Богомолова "Кеша" могут показать осенью

Новый сериал "Кеша", который снял Константин Богомолов, могут показать осенью 2023 года. Всего отсняли восемь серий, сообщил в интервью ТАСС режиссер.

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"Отсняли восемь серий, чистовой монтаж, по контракту, должны сдать в июне. Осенью, наверное, уже покажут", - сказал Богомолов. По его словам, Валерий Тодоровский участвовал в написании сценария и планировал сам снимать, но в результате по разным причинам предложил проект ему. "Я прочитал и согласился, материал очень понравился, стали искать исполнителя главной роли", - сказал режиссер.

Ранее сообщалось, что над сериалом о непростых отношениях четырех женщин и одного мужчины работают совместно онлайн-кинотеатр Kion и киностудия "Мармот-фильм". Сценарий написала Анна Козлова. Богомолов сам сыграл в картине главную роль - архитектора Иннокентия Мельникова (или просто Кеши), за плечами которого три брака. Согласно сюжету, даже после разводов Кеша поддерживает близкие отношения со своими женщинами. Но все меняется, когда он заводит еще одну любовницу.

"Мы перебрали многих, увы, где-то что-то не совпадало. В итоге сыграл сам. <…> Играю нелицеприятного, даже скотского персонажа", - признался Богомолов. Отвечая на вопрос, трудно ли было снимать себя, режиссер рассказал, что поначалу испытывал странные ощущения, но потом привык.