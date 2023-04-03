Лолита призналась, что ей было сложно целоваться на съемках

Лолита призналась, что ей было сложно целоваться с Золотовицким на съемках сериала
Певица Лолита Милявская рассказала в беседе с «Пятым каналом» о самой тяжелой сцене в сериале Федора Бондарчука «Актрисы».
Лолита призналась, что ей было сложно целоваться с актером Игорем Золотовицким. Артистка вспомнила, как между дублями коллега по сцене звонил своей жене, чтобы решить проблему с отключенным газом.
«Я думала, какая она (жена Золотовицкого — Вера Харыбина) счастливая. Она набирала его, а он ее. И Золотовицкий рассказывал супруге, на какую кнопку нажать. А я смотрела и думала: «Когда у меня отключается, я сама нажимаю на все эти кнопки. И никто мне не может помочь. Даже если у меня в жизни период с мужиком, я ему все объясняю», — поделилась Милявская.
Певица добавила, что знает актера с 90-х. По словам Лолиты, коллега «дико смущался» во время съемки поцелуя.
Ранее Милявская поделилась подробностями личной жизни. Артистка призналась, что встречается с молодым мусульманином. Она не стала раскрывать личность партнера, но заявила, что ей с ним «клево».