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Лолита призналась, что ей было сложно целоваться с Золотовицким на съемках сериала

Певица Лолита Милявская рассказала в беседе с «Пятым каналом» о самой тяжелой сцене в сериале Федора Бондарчука «Актрисы».

Лолита призналась, что ей было сложно целоваться на съемках
© Газета.Ru

Лолита призналась, что ей было сложно целоваться с актером Игорем Золотовицким. Артистка вспомнила, как между дублями коллега по сцене звонил своей жене, чтобы решить проблему с отключенным газом.

«Я думала, какая она (жена Золотовицкого — Вера Харыбина) счастливая. Она набирала его, а он ее. И Золотовицкий рассказывал супруге, на какую кнопку нажать. А я смотрела и думала: «Когда у меня отключается, я сама нажимаю на все эти кнопки. И никто мне не может помочь. Даже если у меня в жизни период с мужиком, я ему все объясняю», — поделилась Милявская.

Певица добавила, что знает актера с 90-х. По словам Лолиты, коллега «дико смущался» во время съемки поцелуя.

Ранее Милявская поделилась подробностями личной жизни. Артистка призналась, что встречается с молодым мусульманином. Она не стала раскрывать личность партнера, но заявила, что ей с ним «клево».

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