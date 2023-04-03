Лолита призналась, что ей было сложно целоваться на съемках

«Я думала, какая она (жена Золотовицкого — Вера Харыбина) счастливая. Она набирала его, а он ее. И Золотовицкий рассказывал супруге, на какую кнопку нажать. А я смотрела и думала: «Когда у меня отключается, я сама нажимаю на все эти кнопки. И никто мне не может помочь. Даже если у меня в жизни период с мужиком, я ему все объясняю», — поделилась Милявская.