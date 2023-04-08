Российские сериалы про маньяков

Триллер – всегда хорошее решение для режиссера, так как эти картины держат зрителя в напряжении до самого конца. Этот жанр интересно смотреть многим людям, так как они вместе с героями сериала разгадывают загадки и становятся соучастниками расследования.

Фото: Кадр из сериала "Чикатило" Кадр из сериала "Чикатило"

В последнее время в российском кинематографе присутствуют проекты, основанные на реальных историях маньяков. О них — в материале “Рамблера”.

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“Чикатило” (2020)

Этот сериал рассказывает историю маньяка, который стал известен на всю Россию в середине прошлого века. Преступления Чикатило до сих пор берут в дрожь многих людей. Он орудовал почти на протяжении десяти лет и, по данным следствия, лишил жизни более 50 человек.

Сериал рассказывает историю Чикатило, основанную на общеизвестных фактах, которые рассказывал он сам или члены его семьи. Он разбит на два сезона: в первом зрителям показывают убийства и поиски маньяка, а уже во втором длится судебный процесс. Главную роль сыграл Дмитрий Нагиев, который, по мнению критиков, прекрасно справился с работой.

“Фишер” (2022)

Кадр из среиала "Фишер"

Этот сериал основан на истории, которая происходила в Московской области в конце прошлого века. Его называли последователем Чикатило, так как его жертвами становились преимущественно дети. Фишера долго не могли поймать из-за того, что следователи часто выходили на ложный след, но в итоге маньяк получил высшую меру наказания.

В сериале история маньяка отражена через образы сотрудников милиции, которые искали убийцу. Показаны их эмоции, переживания и чувства. Стоит также отметить, что сериал отходит от задокументированных фактов и имеет открытую концовку. Главные роли сотрудников правоохранительных органов исполнили Иван Янковский, Александра Бортич и Александр Яценко.

“Мосгаз” (2012)

Кадр из сериала "Мосгаз"