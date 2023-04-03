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Marvel показала Красную площадь и взрыв на фоне триколора в "Секретном вторжении"

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В трейлере нового сериала студии Marvel «Секретное вторжение» показали Красную площадь в Москве.

Marvel показала Красную площадь в "Секретном вторжении"
© Газета.Ru

По сюжету, на Землю, куда проникла инопланетная раса скруллов, возвращается директор организации Щ. И. Т. Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон).

Некоторые события сериала будут связаны с Россией: в кадре можно увидеть гуляющих по Красной площади людей, а также взрыв на фоне российского триколора.

Также в сериале снялись Бен Мендельсон, Эмилия Кларк, Оливия Колман, Кармен Эджого, Коби Смолдерс и др.

Премьера «Секретного вторжения» состоится 21 июня.

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