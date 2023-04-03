Marvel показала Красную площадь в "Секретном вторжении"

По сюжету, на Землю, куда проникла инопланетная раса скруллов, возвращается директор организации Щ. И. Т. Ника Фьюри ( Сэмюэл Л. Джексон ).

Некоторые события сериала будут связаны с Россией: в кадре можно увидеть гуляющих по Красной площади людей, а также взрыв на фоне российского триколора.