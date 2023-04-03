Marvel показала Красную площадь в "Секретном вторжении"

В трейлере нового сериала студии Marvel «Секретное вторжение» показали Красную площадь в Москве.
По сюжету, на Землю, куда проникла инопланетная раса скруллов, возвращается директор организации Щ. И. Т. Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон).
Некоторые события сериала будут связаны с Россией: в кадре можно увидеть гуляющих по Красной площади людей, а также взрыв на фоне российского триколора.
Также в сериале снялись Бен Мендельсон, Эмилия Кларк, Оливия Колман, Кармен Эджого, Коби Смолдерс и др.
Премьера «Секретного вторжения» состоится 21 июня.