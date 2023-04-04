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4 часа назад

Энтони Старр сообщил о завершении съёмок четвёртого сезона «Пацанов»

Игромания.ру

Энтони Старр, исполняющий роль Хоумлендера в «Пацанах» Amazon, сообщил о завершении съёмок четвёртого сезона.

Старр сообщил о завершении съемок четвертого сезона «Пацанов»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Судя по всему, ещё не все артисты закончили свою работу на площадке, однако полностью съёмочный процесс подойдёт к финалу уже в ближайшее время. Старр поздравил всю команду, которая помогала создавать шоу, однако не стал называть дату релиза новых эпизодов.

Ранее стало известно, что в сезоне примет участие и Джеффри Дин Морган («Ходячие мертвецы»), с которым шоураннер Эрик Крипке ранее работал над «Сверхъестественным». Роль Моргана при этом раскрывать не стали. До этого в проекте, кстати, появлялся и Дженсен Эклс.

В этом году на Amazon ещё выйдет спин-офф основного сериала про супергеройский колледж под названием «Поколение V».

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