Старр сообщил о завершении съемок четвертого сезона «Пацанов»

Энтони Старр, исполняющий роль Хоумлендера в «Пацанах» Amazon, сообщил о завершении съёмок четвёртого сезона.

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Судя по всему, ещё не все артисты закончили свою работу на площадке, однако полностью съёмочный процесс подойдёт к финалу уже в ближайшее время. Старр поздравил всю команду, которая помогала создавать шоу, однако не стал называть дату релиза новых эпизодов.

Ранее стало известно, что в сезоне примет участие и Джеффри Дин Морган («Ходячие мертвецы»), с которым шоураннер Эрик Крипке ранее работал над «Сверхъестественным». Роль Моргана при этом раскрывать не стали. До этого в проекте, кстати, появлялся и Дженсен Эклс.