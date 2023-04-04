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1 час назад

Режиссер «Гарри Поттера» снимет сериал про бывшего главу Renault-Nissan Карлоса Гона

Motor.ru

Режиссером ленты под названием «Падение автомобильного бога» выступит лауреат двух премий «Оскар» Альфонсо Куарон, снявший фильм «Гарри Поттер и узник Азкабана». Картина затронет историю невероятного побега руководителя французской марки, который сумел покинуть охраняемое здание в ящике из-под аудиотехники, не вызвав подозрений полиции. Сбежать Карлосу Гону тогда помог ветеран спецназа США Майкл Тейлор.

Режиссер «Гарри Поттера» снимет сериал про Карлоса Гона
Фото: Motor.ruMotor.ru

Карлоса Гона в 2018 году обвинили в уклонении от уплаты налогов и использовании корпоративных средств компании Nissan в личных целях. В результате суд выдал ордер на арест топ-менеджера, который следующие несколько месяцев провел в японской тюрьме.

В марте 2019 года Гону все-таки разрешили выйти под рекордный залог в размере одного миллиарда иен. Однако в декабре того же года бизнесмен сбежал, покинув охраняемое здание в ящике из-под аудиотехники. В результате дерзкого побега топ-менеджер добрался в контейнере до Бейрута.

В июле прошлого года в США анонсировали сериал про легендарную American Motors Corporation. Картину планировали посвятить истории взлета и оглушительному падению культовой компании.

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