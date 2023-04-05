Бондарчук показал тайный мир актрис в своем новом сериале

На «Кинопоиске» и Wink состоялась премьера «Актрис», нового сериала Федора Бондарчука по сценарию его супруги, звезды «Метода» Паулины Андреевой. Производственная драма про актерский труд с уймой знаменитостей от Светланы Ходченковой до Лолиты Милявской стала второй после «Психа» работой режиссера отечественных блокбастеров в жанре разговорного кино. Что из этого вышло, рассуждает «Лента.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На дворе — 2014 год, время, несмотря ни на что, все еще беззаботное и относительно пузатое. Однако звездный актер Гера (Алексей Макаров) ничем не доволен — ни только что завоеванной прямо в оркестровой яме любовницей Машей (Анастасия Красовская), ни новым предложениям по съемкам («Кто эту ***** пишет? У меня в голове не укладывается!»), ни ведущей ролью во флагманском спектакле по «Утиной охоте». По страшной иронии, в походке и жестах Геры прослеживаются та же, что и у его персонажа в постановке, небрежность и скука, происхождение которых определить с первого взгляда сложно.

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Окружающие его звезды меньшей величины тоже борются со своими демонами и вызовами. Полина (Светлана Ходченкова), бывшая жена Геры, спряталась от ужасов киноиндустрии в церковном хоре; Алена (Елена Николаева), наоборот, пытается во что бы то ни стало выбиться в главные роли и к своему ужасу обнаруживает, что оставшийся у свекрови ребенок уже перестал звать ее мамой. Куда более флегматично к состоянию их сына относится актер Степан (Сергей Гилев), целиком поглощенный карьерой да ухлестыванием за Полиной.

Клубок этих весьма токсичных отношений очень медленно разматывается в декорациях неопределенного театра в центре Москвы, в желто-зеленых стенах которого, впрочем, легко узнается МХТ имени Чехова.

«Актрисы» — второй творческий проект Бондарчука и Андреевой после нашумевшего «Психа» с Константином Богомоловым, эдакого «Доктора Хауса» от мира психологии, рассматривающего тараканов в головах столичных элит через призму не очень здорового терапевта. В новом сериале Бондарчук и Андреева занимаются, по сути, той же бытописью московского бомонда, но с очень заманчивым бонусом — демонстрацией внутренней кухни театров и киноплощадок, что должно «перевернуть зрительские представления об актерской жизни».

Работа артистов здесь представлена во всем разнообразии — от привычных съемок и театральных выступлений до таких экзотических вещей, как работа над внутренним юбилейным концертом для ведущего режиссера театра. Все это демонстрируется вспышками, вереницей коротких сцен, во время которых зрителя знакомят с объемным составом персонажей.

«Актрисы» при этом требуют достаточно много времени, чтобы разогнаться. За первые три серии основной конфликт так и не нащупывается, а пилотный эпизод и вовсе вводит зрителей в заблуждение — снятый длинными планами и целиком посвященный герою, который затем выпадает из повествования, он напоминает краткий пересказ «Бердмэна».

Уже само название шоу подчеркивает, что персонажам мужского пола здесь заготовлены роли второго плана.

На первый выходят как раз актрисы. Сериал представляет целый ансамбль конфликтных, раздираемых противоречиями, но невероятно стойких героинь. Правда, кажется, что часть этой доблести им выдается авансом, за счет крайне слабых или даже откровенно отвратительных мужских образов. Участливая и всегда готовая помочь директриса театра Ольга в исполнении Лолиты Милявской здесь представлена как антитеза невнятному и вечно норовящему сбежать из кадра худруку (Алексей Шевченков). О заслугах сердобольной помощницы режиссера Любы мы узнаем исключительно из чужих уст, а играющей ее Наталье Сурковой остается только вздыхать да вскидывать брови, выслушивая жалобы окружающих. Актриса Оксана (Полина Пушкарук) вообще кажется самым хрупким и ранимым человеком на площадке — но и ее до дрожи в голосе доводит абьюзивный любовник.

Характерным для «Актрис» является и наличие откровенно гнусного антагониста, актера массовки Коли, мольбами дорвавшегося до главной роли в спектакле и разважничавшегося — даже исполнитель роли Павел Попов не нашел и доброго слова для своего персонажа.

Такой карикатурный злодей, с одной стороны, помогает упомянуть темную сторону индустрии театра и кино, с другой — нивелирует системность этих проблем, как бы намекая на ложку дегтя в каждой бочке меда.

Судя по завязке, «Актрисы» попросту берут более легкую ноту в повествовании. Мотивы этого понятны — Голливуд в последние годы тоже подхватил ностальгически-эпистолярную лихорадку с пропитанными нежностью к кинематографу «Вавилоном» и «Фабельманами», да и Великобритания с «Империей света» не отстает.

Конечно же, своего любовного письма достойны и российские артисты. «Актрис» таковым можно считать уже оттого, с какой нежностью и вниманием тут прописаны женские образы — Паулина Андреева провела достаточно времени и на съемочной площадке, и на подмостках МХТ имени Чехова, чтобы вывести в сценарии яркие и явно основанные на реальных личностях образы, — и по тому уровню видимой эмоциональной свободы, которую актерам в кадре предоставляет режиссер.

Чрезмерный драматизм тут выглядит вполне органично — где, как не в полотне про артистов, не дать этим самым артистам разгуляться?

Только не очень понятно, как сериал должен перевернуть представления об этой профессии, если всеми своими ходами авторы будто наоборот подкрепляют стереотипы о ней. Как минимум один из них — тотальная зацикленность артистов на своем маленьком мире — следствие не столько сценария, сколько почти полного игнорирования режиссером цайтгайста.

Даже при том, что шоу четко обозначает время действия, — первые три эпизода разворачиваются в году весьма турбулентном, хоть и не в сравнении с нынешним, — «Актрисы» остаются максимально эгоцентричными и существуют в полном вакууме относительно окружающей действительности. Ну а раз и место действия едва ли выходит за пределы Садового кольца, то и к названию шоу для честности следовало бы добавить «столичные».

Словом, с той тональностью, которую «Актрисы» берут в первых эпизодах, создается впечатление, что любовное послание направлено исключительно на определенную тусовку. Другим артистам — тем, которым приходится сталкиваться с вызовами уровня антагониста Коли, — шоураннеры оставляют только прочерк. Впрочем, впереди еще семь эпизодов, за которые в сюжете должна произойти масса событий — в театр вроде как прибывает французский режиссер (одна только эта фраза уже гарантирует целый ворох конфликтов), а действие хронологически дойдет аж до пандемии коронавируса (быть может, хоть тогда у персонажей не останется больше возможности избегать реальность). Пока, правда, рассказ доведенного до попытки публичного суицида артиста (ну и вопиющая реакция на это со стороны руководства его театра) несет об актерской профессии куда больше откровений.