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26 минут назад

В Сети перечислили лучшие сериалы апреля 2023 года

Слово и Дело

Журналисты перечислили лучшие российские и зарубежные сериалы апреля 2023 года.

В Сети перечислили лучшие сериалы апреля 2023 года
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Помимо нашумевших проектов «Король и Шут» и «Актрисы» на стриминговых сервисах выходят и другие киноленты.

Среди российских проектов стоит отметить сериалы «Сансара» с Павлом Деревянко и Кристиной Асмус, «Мерзлая земля» со Светланой Ходченковой, пятый сезон «Ольги» с Яной Трояновой, «Против всех» с Николаем Добрыниным, а также «Закрытый уровень», «Жить жизнь», «Крутые меры», «Друг на час», «Две девицы на мели», «На дне», «Дело о пропавшей деревне».

Среди зарубежных проектов портал «Вокруг ТВ» выделил сериалы «Человек из Флориды», «Связанные насмерть», «Цитадель», «Любовь и смерть», «План Б». Все эти ленты выйдут на стриминговых сервисах в апреле этого года.

Сериалы,Крутые меры,Мёрзлая земля,На дне,План Б,Павел Деревянко,Кристина Асмус,Николай Добрынин,Яна Троянова,
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