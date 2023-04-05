В Сети перечислили лучшие сериалы апреля 2023 года

Помимо нашумевших проектов «Король и Шут» и «Актрисы» на стриминговых сервисах выходят и другие киноленты.

Среди зарубежных проектов портал «Вокруг ТВ» выделил сериалы «Человек из Флориды», «Связанные насмерть», «Цитадель», «Любовь и смерть», «План Б». Все эти ленты выйдут на стриминговых сервисах в апреле этого года.