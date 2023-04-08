4 нераскрученных сериала, которые стоит увидеть

О некоторых сериалах мы узнаем еще до их премьеры, а другие же незаслуженно остаются в тени.

Фото: Кадр из сериала "Покерфейс" Кадр из сериала "Покерфейс"

Если вам хочется посмотреть что-то малоизвестное, но впечатляющее, присмотритесь к многосерийным фильмам из нашей подборки.

"Рамблер" выбрал несколько непопулярных кинолент, которые никого не оставят равнодушным.

"Покерфейс", 2023

Кадр из сериала "Покерфейс"

В центре сюжета Чарли Кейн – женщина, которая с легкостью вычисляет лжецов. Эта неординарная способность помогает ей расследовать необычные дела.

"Терапия", 2023

Кадр из сериала "Терапия"

Психотерапевт Джимми переживает личную трагедию, после которой начинает говорить пациентам напрямую все, что о них думает. Внезапно его колючие комментарии начинают менять жизнь и его подопечных, и его самого.

"Свет жизни", 2022

Кадр из сериала "Свет жизни"

В свое 40-летие Эстер узнает, что у нее рак. Тем не менее женщина решает не отчаиваться и старается искать радость в каждом дне. Удается ли ей победить болезнь?

"Все просит о спасении", 2022

Кадр из сериала "Все просит о спасении"