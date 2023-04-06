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1 час назад

Актер Майкл С. Холл вернется к роли Декстера в новых сериалах

Российская Газета

52-летний американский актер Майкл С. Холл с большой долей вероятности вернется к роли санитара леса Декстера Моргана в как минимум одном из новых проектов франшизы.

Холл вернется к роли Декстера в новых сериалах
Фото: Кадр из сериала "Декстер"Кадр из сериала "Декстер"

Напомним, что сериал-сиквел оригинального шоу "Декстер: Новая кровь", обескураживший финалом, прикрыли после первого сезона (впрочем, он изначально заявлялся как мини-сериал), вскоре наобещав приквел и россыпь спин-оффов.

Приквел будет посвящен, соответственно, молодым годам Декстера, а первый в предполагаемой череде спин-оффов - истории Троицы, маньяка Артура Митчелла. Его отменно сыграл Джон Литгоу.

Холл, во время недавней конференции на Steel City Con, отвечая на соответствующий вопрос поюморил, что уже слишком стар, чтобы сыграть молодого Декстера ("это была б не особо хорошая идея"), но отметил, что всецело открыт для, например, камео. Хотя официального приглашения актер еще не получил.

По мнению наблюдателей, у Холла могут быть в новых шоу "ретроспективные появления". Так же не исключено, что Майкл сможет выступить сопродюсером.

Сериалы,Артур Митчелл,Майкл Холл,Джон Литгоу,
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