Вышел сериал «Грызня» — его назвали одним из лучших шоу 2023 года

6 апреля на Netflix вышел мини-сериал «Грызня» — мрачная комедия о противостоянии бедного подрядчика и богатой предпринимательницы. Однажды они попадают в ДТП, после чего начинают строить взаимные козни и менять комфортный уклад жизни друг друга. Все десять эпизодов по 30 минут можно посмотреть в оригинальной озвучке с русскими субтитрами.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix

«Грызня» — один из самых высокооценённых сериалов в истории Netflix. На агрегаторе Metacritic у шоу 85 баллов из 100. Критики в один голос заявляют, что авторам удалось создать по-настоящему смешную комедию с живыми персонажами, где азиатские герои действительно вписываются в контекст сериала.