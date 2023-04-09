5 сериалов для тех, кто мысленно улетел в отпуск

Кажется, что больше не на что у вас нет сил? Мечтаете уже взять наконец-то длительный отгул и отправиться в путешествие или даже просто поваляться дома?

© Кадр из сериала "Белый лотос"

«Рамблер» собрал топ легких сериалов, которые помогут вам расслабиться и хотя бы на одну минуту перенестись в теплые края, поближе к морю и долгожданному отпуску.

Видео дня

«Белый лотос» (2021 — …)

Сатирический детектив с блестящим актерским ансамблем, который рассказывает о постояльцах дорого отеля на гавайском курорте, пытающихся расслабиться и забыть обо всех невзгодах. Но вряд ли им это светит: вскоре паутина интриг окутает райское место. Кроме того, между гостями и работниками отеля начнут происходить странные вещи.

«Грейсленд» (2013 — 2015)

Кадр из сериала «Грейсленд»

Несколько молодых людей, работающие в разных спецслужбах, живут под прикрытием в доме под названием Грейсленд, находящемся на Калифорнийском берегу. Однажды в пляжный дом приезжает молодой, но успешный выпускник ФБР. С этого момента команда пытается накрыть массовое распространение наркотиков.

«Белые линии» (2020)

Кадр из сериала «Белые линии»

Сериал от создателя нашумевшего «Бумажного дома» Алекса Пина рассказывает о девушке по имени Зои Уокер, которая расстается со своей спокойной жизнью, чтобы расследовать убийство своего брата — известного диджея, пропавшего двадцать лет назад. Уокер отправляется на остров, чтобы наконец-то пролить свет на обстоятельства, при которых погиб парень, однако она быстро осознает, что встает на скользкую дорожку, ведущую вниз.

«Внешние отмели» (2020 — …)

Кадр из сериала «Внешние отмели»

Внешние отмели — 320-километровая полоса узких песчаных барьерных островов побережья Северной Каролины, начинающихся у юго-восточного края Вирджиния-Бич восточного побережья США. Именно здесь в разгар летнего сезона, который накрылся медным тазом из-за бушующего урагана, четверо подростков с помощью случайно добытой карты отправляются на поиски огромной партии золота, стоимость которой оценивается в 400 миллионов долларов.

«Девять совсем незнакомых людей» (2021)

Кадр из сериала «Девять совсем незнакомых людей»