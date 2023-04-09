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Съемки третьего сезона "Эйфории" начнутся летом 2023 года

Художница по костюмам в сериале «Эйфория» Хайди Бивенс рассказала в интервью Vogue, что подготовка к съемкам шоу начнется в мае 2023 года, а сами съемки стартуют в июле.

Съемки третьего сезона "Эйфории" начнутся летом 2023 года
© Газета.Ru

По словам Биверс, команда сериала — ее семья, и она сделает все от себя зависящее, чтобы третий сезон был успешным.

«И мне очень хочется прочитать сценарий. Говорят, что действия будут проходить спустя пять лет», — добавила костюмер.

Премьера «Эйфории» состоялась в 2019 году. Сериал о молодых людях, зависимостях и отношениях получил два специальных эпизода и был продлен на второй сезон, который вышел 10 января 2022 года на HBO Max. В феврале 2022 года сериал продлили на третий сезон.

В феврале 2023 года стало известно, что исполняющая в шоу главную героиню Зендая будет получать по $1 млн за каждый эпизод третьего сезона. За эту роль актриса получила две премии «Эмми» и «Золотой глобус».

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