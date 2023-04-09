Зачем смотреть сериал Гай Германики “Обоюдное согласие”

Чем интересен сериал Валерии Гай Германики “Обоюдное согласие”? Как показывают отзывы, каждый зритель традиционно видит в картине что-то своё. Фильм серьёзный, заставляет думать и размышлять, а каждый кадр представляет собой действие и какую-то динамику. Ничего лишнего, всё точно и выверено, без воды. Особенно интересен он как реакцией общества на преступление, представленной в фильме, так и реакцией кинолюбителей. Как ни крути – виновата сама со всех сторон.

Фото: Кадр из сериала “Обоюдное согласие” Кадр из сериала “Обоюдное согласие”

6-серийный сериал начинается с того, что молодая девушка, находящаяся в явно изменённом состоянии сознания, прыгает в воду и плывёт под красивую музыку и композицию исполнительницы LUNA. Песню многие полюбили после этой драматичной сцены. Ничего больше не делает, не заливается слезами, не пребывает в истерике, просто плывёт к цели – берегу. И цель эта – выживание. Кадры на берегу с красным платьем без нижнего белья и оголённые ягодицы явно намекают на то, что произошло нечто плохое.

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Далее девушка босиком, в рваной одежде, с перепачканным кровью лицом и огромной раной на лбу, всё в том же красном мини-платье добирается до отделения полиции, где пытается подать заявление об изнасиловании. Встречает её Россия и российская правоохранительная система. Все заняты более важными делами, никто ей не рад, и, вообще, окончание рабочего дня, офицерам пора расходиться по домам, а тут она со своим изнасилованием, да и ещё в состоянии алкогольного опьянения. Мед. освидетельствование прошла? Ну, и иди отсюда в больницу.

“Ты замуж, вообще, собираешься? Город у нас маленький, на тебя же все пальцем показывать будут! Ты понимаешь, тебе придётся пройти судебно-медицинского эксперта? […] Мой тебе совет – езжай ты домой и забудь ты всё это, как страшный сон”, – объясняет ей расклад дел офицер в форме, дородная женщина средних лет (Мария Голубкина прекрасна в этой роли).

События будут разворачиваться также в традиционном для российской системы ключе – вместо простого направления и прохождения потенциальной потерпевшей судебно-медицинского эксперта, который, в силу профессии и наделённых полномочий, способен расставить все точки над “i”, а затем и дальнейшего полноценного расследования со сбором всех доказательств, поданное заявление и события будут обсуждать всем городом, рабочим коллективом, классом, знакомыми, и, наконец, СМИ.

В изнасиловании девушка обвинит троих мужчин-друзей – влиятельных в городе Приморске людей, один из которых – ни больше ни меньше – заместитель мэра города. Со всех сторон польётся грязь, но, преимущественно, больше направленная на жертву преступления.