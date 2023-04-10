Документальный сериал об абхазских мандаринах вышел онлайн

Новый документальный сериал «Мандарины» о людях, которые выращивают эти фрукты в Абхазии, вышел в онлайн-кинотеатре Premier. Об этом сообщила пресс-служба стриминговой платформы.

Авторы картины указывают на то, что именно абхазские мандарины — неотъемлемая часть русской зимы и новогоднего праздника. «Однако подготовка фруктов начинается задолго до Нового года – с цветения цитрусовых в апреле. В ближайшие восемь месяцев вся жизнь и быт абхазцев, занимающихся этой культурой, будет крутиться вокруг капризного и сложного мандарина», — рассказывают они.