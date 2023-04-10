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1 час назад

Документальный сериал об абхазских мандаринах вышел онлайн

Газета.Ruиещё 1

Новый документальный сериал «Мандарины» о людях, которые выращивают эти фрукты в Абхазии, вышел в онлайн-кинотеатре Premier. Об этом сообщила пресс-служба стриминговой платформы.

Документальный сериал об абхазских мандаринах вышел онлайн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авторы картины указывают на то, что именно абхазские мандарины — неотъемлемая часть русской зимы и новогоднего праздника. «Однако подготовка фруктов начинается задолго до Нового года – с цветения цитрусовых в апреле. В ближайшие восемь месяцев вся жизнь и быт абхазцев, занимающихся этой культурой, будет крутиться вокруг капризного и сложного мандарина», — рассказывают они.

Всего в сериале «Мандарины» 6 серий по 25-30 минут каждая. Режиссерское кресло сериала заняла Зака Абдрахманова из Казахстана, продюсерами выступили Иван Голомовзюк, Елена Торчинская и Анна Гудкова.

Сериалы,Мандарины,
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