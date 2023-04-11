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Премьера сериала «Дорога к счастью» состоится на телеканале «Россия» 19 апреля

На телеканале «Россия» 19 апреля в 21:20 состоится премьера многосерийной драмы «Дорога к счастью» (16+). Режиссёром выступает Елена Цыплакова.

Премьера сериала «Дорога к счастью» состоится 19 апреля
© FBM

События разворачиваются вокруг Ани Калининой, которая с детства мечтает быть врачом. Она планирует поступить в институт, а пока подрабатывает на почте, чтобы помочь своей бабушке, которая воспитала её.

В Аню очень давно влюблён сын местного бизнесмена Матвея Волкова и его супруги Людмилы Коля. Однажды в гости к соседу Ани приезжает курсант Академии МЧС Артём, и она впервые по-настоящему влюбляется. Через время они расстаются, но собираются снова воссоединиться в течение месяца. Трагические события нарушают их планы. Получится ли у влюблённых уменьшить в сердце чувства друг к другу, и даст ли им судьба второй шанс, станет известно 19 апреля.

В съёмках проекта участвовали Анна Мельникова, Илья Шакунов, Валентина Панина, Алена Хмельницкая, Сергей Горобченко, Евгений Сидихин и другие актёры.

18+
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