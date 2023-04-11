В остросюжетном сериале "РембО" главную роль сыграла овчарка

Телеканал РЕН ТВ 23 апреля покажет первую часть (8 серий в один день) 16-ти серийного проекта "РембО". Сериал - о работе экспериментального кинологического отряда СОБРа. На переднем плане - овчарка Рэм.

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По сюжету в специализированный кинологический отряд СОБР приходит новый сотрудник Стас Дёмин - майор спецназа ГРУ с богатым опытом боевых действий в горячих точках Африки и Ближнего Востока. Там он встречает своего боевого товарища Макса Купцова, который знакомит его с напарником - самым главным сотрудником отряда - боевым псом по кличке Рэмбо (Рэм). Несмотря на отличную подготовку, Стасу приходится многому научиться на новом месте службы и вместе с четвероногим другом Рэмом пройти через самые опасные испытания. Его ждут задержания опасных террористов, спасение заложников, поимка опасных рецидивистов и ликвидация банд.

Видео дня

Ведущий дрессировщик проекта - Александра Степанова. По оценке креативного продюсера сериала Алексея Титова, экшн-сцены с драками и перестрелками составляют более 70% от общего экранного времени, и часть из них, благодаря специальным техническим решениям, зритель сможет увидеть глазами самого Рэма.

Прямая речь

Антон Пампушный:

"То, что делает на площадке Барт - это космос, магия! Это самый уникальный партнер, который у меня был. У него в глазах столько интеллекта! Стараюсь ему соответствовать. Хочется наладить с ним более близкий контакт - мы же в сериале лучшие друзья!".

Игорь Жижикин:

"Изюминка этого сериала, конечно, в собаках. Проникаешься огромным уважением к их возможностям тебя защитить и к их актерским способностям. Еще раз убедился, что животных и детей невозможно переиграть. Это фильм о дружбе, о любви, о преданности, о тех качествах, которые должны быть присущи в жизни мужчине. Думаю, что из этого сериала можно будет вынести уроки мужества и мудрости".

Татьяна Яхина:

"Моя героиня Ксюша - отчаянный человек, она единственная девушка в отряде и участвует во всех операциях наравне с ребятами. Для меня это первый проект с таким количеством экшн-сцен. Конечно, это требует выносливости и хорошей физической подготовки. Кроме того, в этом сериале на мне лежит особая ответственность - на Ксюше завязана романтическая линия, которая развивается от легкой влюбленности до серьезных отношений".