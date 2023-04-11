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Вышел тизер южнокорейского сериала «Черный рыцарь»

Netflix выпустил тизер южнокорейского сериала «Чёрный рыцарь»Для стрима проект будет доступен с 12-го мая.Netflix опубликовал короткий видеоролик нового мини-сериала «Чёрный рыцарь».

После успеха «Игры в кальмара» этот проект – очередная заявка южнокорейских кинематографистов на то, чтобы побить рекорды по просмотрам на крупнейшем стриминговом сервисе.

Сюжет «Чёрного рыцаря» строится в постапокалиптических условиях. Степень загрязнения воздуха на Земле достигла критических значений, выжил только 1% населения. Да и те, кто остался, стараются не показывать на улицу носа, чтобы остаться в живых. Работают только самые отчаянные, которым нечего терять и надо как-то себя обеспечивать – доставщики. Они не только борются с агрессивной окружающей средой, но и пытаются защитить грузы от нападок ещё одних аутсайдеров, которые промышляют грабежами.

Премьера проекта запланирована на Netflix на 12-е мая.

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