Стартовали съемки нового сезона "Реальных пацанов"

Телеканал ТНТ и компания Good Story Media объявили о начале съемок юбилейного десятого по счёту сезона сериала «Реальные пацаны». В продолжении истории, как обещают создатели, Николай Наумов наконец станет счастливым, но сначала ему придется переехать в деревню, «чтобы вспомнить свои корни и спасти отношения с Лерой».

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Позади 9 сезонов, 274 серии и 13 лет на экране – сериал «Реальные пацаны» за время своего существования уже давно обрел статус культового проекта, на нем выросло не одно поколение зрителей. Впереди – новый сезон, в котором Коля отправится в «Наумовку» – родовое «поместье», доставшееся ему от бабушки, которое станет для него настоящим «местом силы».

Реальный пацан, давно ставший мужчиной, но не растерявший юношеского задора, в очередной раз примет вызов судьбы и с присущим ему энтузиазмом начнет поднимать деревню и уровень жизни местных жителей. К нему также присоединятся его близкие – Лера с детьми и мама с Арменчиком. Друзья Наумовых останутся в Перми, но связь с ними не оборвется. Более того, авторы обещают вернуть в новый сезон выбывших персонажей – например, первую любовь Базанова – Настю Иванчук.

Antenna Daily

В авторской комнате нового сезона «Реальных пацанов»: Александр Синегузов, Владимир Морозов, Сергей Долгушин и Максим Филипьев. Состав съемочной группы останется прежним: бессменный режиссер-постановщик проекта – Жанна Кадникова, оператор-постановщик – Сергей Долгушин.