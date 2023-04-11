Хьюго Уивинг снимется в четвертом сезоне «Медленных лошадей»

Новые эпизоды станут последними для этого британского телешоу.

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Лауреат премии кинокритиков США Хью Уивинг («Матрица», «Властелин колец»), лауреат BAFTA Джоэнна Скэнлэн («Скандальный дневник»), лауреат IFTA Рут Брэдли («Вина»), Том Брук («Империя света») и Джеймс Кэллис («Звёздный крейсер «Галактика») присоединились к четвёртому сезону шпионского сериала «Медленные лошади».

Главную роль в нём исполняет лауреат «Оскара» Гари Олдман.

В Лондоне уже начались съёмки новых эпизодов телешоу, недавно номинированного на пять телепремий BAFTA. За режиссуру ответственен Адам Рэндолл («В тихом омуте»).

Сезон откроется «детонацией персональных секретов, которая угрожает разрушить Slough House», говорится в официальном синопсисе.Комедийно-драматический сериал следует за разобщённой командой британских разведчиков, которые отправлены служить в «подвал» MI5 – отдел висяков, известный под названием Slough House.