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1 час назад

Хьюго Уивинг снимется в четвертом сезоне сериала «Медленные лошади»

Inc-News

Новые эпизоды станут последними для этого британского телешоу.

Хьюго Уивинг снимется в четвертом сезоне «Медленных лошадей»
Фото: Inc-NewsInc-News

Лауреат премии кинокритиков США Хью Уивинг («Матрица», «Властелин колец»), лауреат BAFTA Джоэнна Скэнлэн («Скандальный дневник»), лауреат IFTA Рут Брэдли («Вина»), Том Брук («Империя света») и Джеймс Кэллис («Звёздный крейсер «Галактика») присоединились к четвёртому сезону шпионского сериала «Медленные лошади».

Главную роль в нём исполняет лауреат «Оскара» Гари Олдман.

В Лондоне уже начались съёмки новых эпизодов телешоу, недавно номинированного на пять телепремий BAFTA. За режиссуру ответственен Адам Рэндолл («В тихом омуте»).

Сезон откроется «детонацией персональных секретов, которая угрожает разрушить Slough House», говорится в официальном синопсисе.Комедийно-драматический сериал следует за разобщённой командой британских разведчиков, которые отправлены служить в «подвал» MI5 – отдел висяков, известный под названием Slough House.

Олдман играет Джексона Лэмба, умного, но вспыльчивого руководителя шпионов, проштрафившихся по разным причинам, но от этого не потерявших хватку и профессионализм.

Сериалы,Скандальный дневник,Звездный крейсер Галактика,Матрица,Оскар,Подвал,В тихом омуте,Гари Олдман,Том Брук,Рут Брэдли,Хьюго Уивинг,Джеймс Кэллис,
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