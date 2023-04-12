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32 минуты назад

Педро Паскаль намекнул на судьбу своего героя во втором сезоне сериала «Одни из нас»

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Актер Педро Паскаль, сыгравший Джоэла в экранизации Teh Last of Us, посоветовал авторам проекта не отклоняться от сюжетной линии сиквела игры во втором сезоне сериала. Его герой должен умереть почти в самом начале.

Педро Паскаль намекнул на судьбу Джоэла в продолжении «Одни из нас»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В интервью изданию Esquire он отметил, что не видит смысла в том, чтобы полностью следовать сюжету игры в первом сезоне, а во втором резко изменить эту концепцию. Однако актриса Белла Рамзи, сыгравшая Элли, призналась, что морально не готова расставаться с персонажем Паскаля.

Сами создатели сериала выдерживают интригу в вопросе о смерти Джоэла. Один из продюсеров Крейг Мазин заявлял, что историю могут адаптировать под нужды телевизионного формата.

Сериалы,Крейг Мазин,Педро Паскаль,
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