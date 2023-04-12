Стартовали съемки второго сезона «Дома дракона»

Канал HBO объявил о старте съемок второго сезона сериала «Дом дракона». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

© Lenta.ru

Отмечается, что съемочный процесс начался на студии Leavesden в Великобритании. «Все ваши любимые персонажи скоро будут строить заговоры за столами совета, маршировать со своими армиями и сражаться на своих драконах. Нам не терпится поделиться тем, что мы заготовили», — сообщил шоураннер проекта Райан Кондал.

В марте сообщалось, что второй сезон сериала «Дом дракона» от HBO станет короче — он будет состоять из восьми эпизодов. Таким образом, в новом сезоне приквела «Игры престолов» будет на два эпизода меньше, чем в первом.