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Стартовали съемки второго сезона сериала «Дом дракона»

Канал HBO объявил о старте съемок второго сезона сериала «Дом дракона». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Стартовали съемки второго сезона «Дома дракона»
© Lenta.ru

Отмечается, что съемочный процесс начался на студии Leavesden в Великобритании. «Все ваши любимые персонажи скоро будут строить заговоры за столами совета, маршировать со своими армиями и сражаться на своих драконах. Нам не терпится поделиться тем, что мы заготовили», — сообщил шоураннер проекта Райан Кондал.

В марте сообщалось, что второй сезон сериала «Дом дракона» от HBO станет короче — он будет состоять из восьми эпизодов. Таким образом, в новом сезоне приквела «Игры престолов» будет на два эпизода меньше, чем в первом.

События шоу «Дом дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. После смерти Визериса I Таргариена принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.

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