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Стала известна дата выхода сериала о съемках фильма "Вызов"

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Документальный сериал "Вызов. О фильме, покорившем космос" зрители смогут посмотреть в онлайн-кинотеатре Start с 20 апреля, передает "Российская газета". В этот же день кинолента режиссера Клима Шипенко "Вызов" выходит в прокат.

Известно, что документальный сериал о съемках фильма "Вызов" будет состоять из восьми эпизодов.

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В него будут включены эксклюзивные кадры с МКС, интервью с актерами, консультантами и продюсерами, а также неожиданные моменты, которые были сняты прямо на съемочной площадке.

Ранее "Рамблер" писал, как прошла единственная встреча Юрия Гагарина и Елизаветы II.

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