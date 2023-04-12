Стала известна дата выхода сериала о съемках фильма "Вызов"

Документальный сериал "Вызов. О фильме, покорившем космос" зрители смогут посмотреть в онлайн-кинотеатре Start с 20 апреля, передает "Российская газета". В этот же день кинолента режиссера Клима Шипенко "Вызов" выходит в прокат.

Известно, что документальный сериал о съемках фильма "Вызов" будет состоять из восьми эпизодов.

В него будут включены эксклюзивные кадры с МКС, интервью с актерами, консультантами и продюсерами, а также неожиданные моменты, которые были сняты прямо на съемочной площадке.