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HBO анонсировала ещё один приквел «Игры престолов» — «Рыцарь семи королевств»

HBO уже разрабатывает второй приквел «Игры престолов» — это будет сериальная адаптация романа Джорджа Мартина «Рыцарь семи королевств». В нём рассказывается о рыцаре Дункане и его оруженосце — десятилетнем Эйегоне Таргариене, а события разворачиваются за 90 лет до истории, которую показали в оригинальном шоу. Об этом сообщило издание Variety.

HBO анонсировала ещё один приквел «Игры престолов»
© Чемпионат.com

Джордж Мартин выступит сценаристом и исполнительным продюсером. Ещё в продюсерах числится Айра Паркер, которая приложила руку к первому сезону «Дома дракона». Райана Кондала и Винса Джерардиса назначили исполнительными продюсерами — они ранее работали и над «Игрой престолов», и над «Домом дракона». Каждый эпизод будет идти в среднем по одному часу.

О том, кто сыграет в шоу и когда состоится его премьера, пока неизвестно.

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