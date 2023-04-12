«Теория большого взрыва» получит новый сериал

Warner Bros. Discovery сегодня провела большую презентацию своих проектов. На ивенте анонсировали второй спин-офф культового комедийного сериала «Теория большого взрыва». Деталей о проекте пока нет, но точно известно, что над ним работает автор оригинального шоу Чак Лорри.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Сериал находится на ранней стадии производства. Сообщается, что в шоу будут другие герои, которых сыграют другие актёры, а звёзды оригинального сериала будут периодически появляться в камео как звёздные гости.