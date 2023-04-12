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53 минуты назад

«Теория большого взрыва» получит новый сериал

Чемпионат.com

Warner Bros. Discovery сегодня провела большую презентацию своих проектов. На ивенте анонсировали второй спин-офф культового комедийного сериала «Теория большого взрыва». Деталей о проекте пока нет, но точно известно, что над ним работает автор оригинального шоу Чак Лорри.

«Теория большого взрыва» получит новый сериал
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сериал находится на ранней стадии производства. Сообщается, что в шоу будут другие герои, которых сыграют другие актёры, а звёзды оригинального сериала будут периодически появляться в камео как звёздные гости.

«Теория Большого взрыва» транслировалась на канале CBS с 2007 по 2019 год — всего вышло 12 сезонов. Проект стал культовым и обрёл масштабную популярность. Финал шоу собрал у экранов чуть менее 18 млн зрителей. Премьера спин-оффа проекта — «Молодого Шелдона» — состоялась в 2017 году. Сейчас выходит шестой сезон, шоураннеры уже продлили его на седьмой сезон.

Сериалы,Теория большого взрыва,Чак Лорри,
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