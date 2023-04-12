HBO выпустил официальный тизер сериала о "Гарри Поттере"

Discovery+ и HBO Max объединились в новый стриминговый сервис Max и официально выпустили первый тизер сериала по вселенной Гарри Поттера. Ролик появился на YouTube-канале HBO Max.
Также на тематической презентации показали и другие анонсы, среди которых был и новый приквел "Игры престолов" про Дунка и Эгга, действие которого развернется примерно за 100 лет до основного сериала.
Кроме этого был представлен тизер сериала про Пингвина из "Бэтмена", к роли вернется Колин Фаррел.
Ранее "Рамблер" показывал, как актеры фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана" вживались в роль.