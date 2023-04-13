Стало известно, когда выйдет сериал-приквел к фильмам "Оно"

Компания HBO внесла некоторую ясность в сроки выхода сериала "Добро пожаловать в Дерри", это приквел к фильмам "Оно" по роману Стивена Кинга .

Как сообщила компания в своих соцсетях, сериал выйдет в 2024 году. Ранее стало известно, что исполнительным продюсером шоу назначен Андрес Мускетти, который режиссировал фильмы "Оно" в 2017 и 2019 годах. Также к работе над сериалом привлечен сценарист второй части дилогии Джейсон Фукс.