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Стало известно, когда выйдет сериал "Добро пожаловать в Дерри", приквел к фильмам "Оно"

Компания HBO внесла некоторую ясность в сроки выхода сериала "Добро пожаловать в Дерри", это приквел к фильмам "Оно" по роману Стивена Кинга.

Стало известно, когда выйдет сериал-приквел к фильмам "Оно"
© Российская Газета

Как сообщила компания в своих соцсетях, сериал выйдет в 2024 году. Ранее стало известно, что исполнительным продюсером шоу назначен Андрес Мускетти, который режиссировал фильмы "Оно" в 2017 и 2019 годах. Также к работе над сериалом привлечен сценарист второй части дилогии Джейсон Фукс.

События сериала "Добро пожаловать в Дерри" развернутся в 60-х годах, в центре истории окажутся происхождения Пеннивайза, сущности, терроризирующей детей в "Оно".

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