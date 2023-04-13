7 самых ожидаемых отечественных сериалов 2023 года

Год от года индустрия сериалов в России активно развивается.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

На рынке появляются картины разных жанров для зрителя с любым запросом: комедии, драмы, детективы, триллеры.

Видео дня

Собрали самые ожидаемые новинки онлайн-кинотеатров, которые выйдут в 2023 году.

Операция «Неман»

Где смотреть: Wink

В основе сценария — новелла Владимира Богомолова «Момент истины». Действие разворачивается в период Второй мировой войны. Фашисты занимаются подготовкой атаки на запад Белоруссии. За линию фронта проникают диверсанты. Контрразведчики под предводительством капитана Алехина (его сыграл Александр Яценко) должны найти врагов. Во главе вражеской группировки коварный агент Мищенко — роль исполнил Алексей Кравченко. Он собирает разведывательные данные, которые нужны нацистам, чтобы определить, куда ударит Советский Союз. Алехин пытается выйти на шпионов, но поймать Мищенко совсем не просто.

Актрисы

Где смотреть: «Кинопоиск» и Wink

Сериал срежиссировал Федор Бондарчук, а сценарий написала Паулина Андреева. Он знакомит зрителя с изнаночной стороной актерской профессии, развенчивает мифы о жизни артистов. В сериале всего десять эпизодов. Повествование разделено на три временных отрезка с разницей в три года. На первых ролях — Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук. Многие сцены снимали в прославленном МХТ имени Чехова.

В парке Чаир

Где смотреть: «Кино1ТВ»

В основе сюжета — судьбы четырех девушек. Семнадцатилетние жительницы Советского Союза только окончили школу, они полны надежд и мечтаний. Но беда близко: они и подумать не могут, насколько сильно изменится мир в 1941 году. Роли исполнили Любовь Константинова, Антон Хабаров и другие.

Плейлист волонтера

Где смотреть: Okko

Сценарий написан на основе реальной истории участника поисково-спасательных работ Мршавко Штапича. Его в кино играет Иван Янковский. Молодой мужчина рано создал семью, но быстро ее потерял, в работе также не достиг особого успеха. Попав в поисково-спасательный отряд, он получил возможность реализоваться, однако ощутил, что это все равно не приносит ему радости. Ему предстоит разобраться со своей личной жизнью, освободиться от психологических проблем через долгий путь работы над собой.

Царская прививка

Где смотреть: «Смотрим»

Телевизионная премьера ожидается на «России 1». «Царская прививка» повествует о первой в истории Российского государства массовой вакцинации, которая спасла множество людей во время эпидемии оспы в восемнадцатом веке. Тогда Екатерина Великая на своем примере продемонстрировала, насколько важно сделать прививку. Императрицу сыграла Ирина Пегова.

На дне

Где смотреть: Premier

Ключевой герой истории — 28-летний юноша по имени Степан. Его играет Данил Тябин. Молодой мужчина условно-досрочно освободился из тюремного заключения, он планирует начать новую жизнь, зарабатывать на оказании сантехнических услуг в столице. В наследство от бабушки он получил квартиру, долг в два с половиной миллиона и ее страшную тайну. Женщину использовали для сбыта наркотиков.

Дело о пропавшей деревне

Где смотреть: «Иви»