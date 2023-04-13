Сериал «Их собственная лига» продлен на второй сезон

Он же станет последним для телешоу.

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Проект, созданный Уильямом Грэмом и Эбби Джейкобсон, является адаптацией одноимённого фильма Пенни Маршалл 1992-го года. Сюжет следует за формированием женской профессиональной бейсбольной команды времён Второй мировой войны.

В центре – опыт разных и выбивающихся из общей массы женщин, за что сериал удостоился множества похвал как от зрителей, так и от профессиональных критиков.