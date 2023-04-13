Сериал «Их собственная лига» продлен на второй сезон
Он же станет последним для телешоу.
Пресс-служба Amazon Prime Video подтвердила, что спортивно-драматический сериал «Их собственная лига» получит второй, заключительный, сезон.
Проект, созданный Уильямом Грэмом и Эбби Джейкобсон, является адаптацией одноимённого фильма Пенни Маршалл 1992-го года. Сюжет следует за формированием женской профессиональной бейсбольной команды времён Второй мировой войны.
В центре – опыт разных и выбивающихся из общей массы женщин, за что сериал удостоился множества похвал как от зрителей, так и от профессиональных критиков.
Первый сезон «Их собственной лиги» получил премию GLAAD Media Awards в номинации «Выдающийся новый телесериал», а также номинации «Выдающийся дизайн костюмов» NAACP Image Awards и «Лучшее исполнение роли второго плана в новом сериале» Independent Spirit Awards.