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Сериал «Их собственная лига» продлен на второй сезон

Он же станет последним для телешоу.

Сериал «Их собственная лига» продлен на второй сезон
© Inc-News

Пресс-служба Amazon Prime Video подтвердила, что спортивно-драматический сериал «Их собственная лига» получит второй, заключительный, сезон.

Проект, созданный Уильямом Грэмом и Эбби Джейкобсон, является адаптацией одноимённого фильма Пенни Маршалл 1992-го года. Сюжет следует за формированием женской профессиональной бейсбольной команды времён Второй мировой войны.

В центре – опыт разных и выбивающихся из общей массы женщин, за что сериал удостоился множества похвал как от зрителей, так и от профессиональных критиков.

Первый сезон «Их собственной лиги» получил премию GLAAD Media Awards в номинации «Выдающийся новый телесериал», а также номинации «Выдающийся дизайн костюмов» NAACP Image Awards и «Лучшее исполнение роли второго плана в новом сериале» Independent Spirit Awards.

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