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2 часа назад

Третий сезон сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" выйдет 4 мая

Газета.Ru

Премьера третьего сезона сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" состоится 4 мая. Об этом сообщил стриминговый сервис Premier в социальных сетях.

Третий сезон сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" выйдет 4 мая
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Действие восьми новых серий развернется летом 1996 года — в период предвыборной кампании "Голосуй, или проиграешь" Бориса Ельцина, когда главные герои готовятся к выпуску из школы и вступлению во взрослую жизнь, а в их родной Туле появляется очередной криминальный авторитет.

В третьем сезоне к своим ролям вернулись Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Федор Рощин и Юра Борисов. Актерский состав пополнили Виктор Сухоруков ("Брат"), Юрий Кузнецов ("Улицы разбитых фонарей"), Варвара Шмыкова ("Чики"), Евгений Ткачук ("Король и Шут"), Федор Федотов ("Серебряные коньки") и Александра Хромова ("Домашнее поле").

Сериалы,Брат,Федор Федотов,Варвара Шмыкова,Федор Рощин,Егор Губарев,Валентина Ляпина,Юрий Кузнецов,Евгений Ткачук,Борис Ельцин,Виктор Сухоруков,
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