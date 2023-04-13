Третий сезон сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" выйдет 4 мая

Премьера третьего сезона сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" состоится 4 мая. Об этом сообщил стриминговый сервис Premier в социальных сетях.
Действие восьми новых серий развернется летом 1996 года — в период предвыборной кампании "Голосуй, или проиграешь" Бориса Ельцина, когда главные герои готовятся к выпуску из школы и вступлению во взрослую жизнь, а в их родной Туле появляется очередной криминальный авторитет.
В третьем сезоне к своим ролям вернулись Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Федор Рощин и Юра Борисов. Актерский состав пополнили Виктор Сухоруков ("Брат"), Юрий Кузнецов ("Улицы разбитых фонарей"), Варвара Шмыкова ("Чики"), Евгений Ткачук ("Король и Шут"), Федор Федотов ("Серебряные коньки") и Александра Хромова ("Домашнее поле").