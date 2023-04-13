Третий сезон сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" выйдет 4 мая

Действие восьми новых серий развернется летом 1996 года — в период предвыборной кампании "Голосуй, или проиграешь" Бориса Ельцина, когда главные герои готовятся к выпуску из школы и вступлению во взрослую жизнь, а в их родной Туле появляется очередной криминальный авторитет.