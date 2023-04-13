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Начались съемки второго сезона сериала "Жизнь по вызову" с Павлом Прилучным

Стартовали съемки второго сезона авантюрной драмы "Жизнь по вызову" режиссера Сарика Андреасяна. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

Начались съемки второго сезона сериала "Жизнь по вызову"
© Газета.Ru

Сериал рассказывает о рынке эскорт-услуг. Главный герой — Александр Шмидт по кличке Мэджик/Волшебник (Павел Прилучный). Он владеет элитным эскорт-агентством. Бизнесмен занимается воспитанием собственной дочери и переживает, что близкие узнают о его основном роде деятельности. Для остальных Шмидт — топ-менеджер консалтинговой компании.

В продолжении сериала бежавший за границу Шмидт возвращается в Москву ради мести своим врагам – олигарху Ружинскому (Александр Яцко), разрушившему жизнь Шмидта, и Денису Викторовичу (Владимир Сычев), который устроил расправу над эскортницами его агентства.

Волшебник заново начинает бизнес с помощью Антона (Никита Кологривый) и его сестры Насти (Лиза Моряк), которые благодаря Шмидту избегают ответственности за убийство жестокого сутенера Вадика (Алексей Кирсанов).

Премьера первого сезона "Жизни по вызову" состоялась в августе 2022 года.

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